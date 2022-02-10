Козак заявил об отсутствии результатов после встречи в "нормандском формате"

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине закончились без ощутимых результатов.

На итоговом брифинге Козак выразил сожаление, что переговоры длились около девяти часов и "закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах".

Он отметил, что российская делегация пыталась согласовать итоговое заявление переговоров, принимая во внимание результаты предыдущей встречи, которая прошла в Париже 26 января, однако на этот раз стороны не сумели преодолеть разногласия.

По словам Козака, в итоговом документе переговоров Украина отказалась даже цитировать Минские соглашения в той части, где говорится, что статус Донбасса должен решаться в ходе диалога Киева с "представителями отдельных районов" (Донецкой и Луганской Народных Республик. — Ред.).

"Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать", — подчеркнул он.

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