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Автор Игорь Рябов

Козак заявил об отсутствии результатов после встречи в "нормандском формате"

Мир

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине закончились без ощутимых результатов.

Козак заявил об отсутствии результатов после встречи в "нормандском формате"

На итоговом брифинге Козак выразил сожаление, что переговоры длились около девяти часов и "закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах".

Он отметил, что российская делегация пыталась согласовать итоговое заявление переговоров, принимая во внимание результаты предыдущей встречи, которая прошла в Париже 26 января, однако на этот раз стороны не сумели преодолеть разногласия.

По словам Козака, в итоговом документе переговоров Украина отказалась даже цитировать Минские соглашения в той части, где говорится, что статус Донбасса должен решаться в ходе диалога Киева с "представителями отдельных районов" (Донецкой и Луганской Народных Республик. — Ред.).

"Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать", — подчеркнул он.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы париж дмитрий козак
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