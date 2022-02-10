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Автор Владимир Васютченко

Лавров не исключил выезд с Украины части персонала диппредставительств РФ

Мир

МИД РФ может рекомендовать части персонала своих диппредставительств на Украине временно покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров не исключил выезд с Украины части персонала диппредставительств РФ

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой британского МИД Лиз Трасс российский министр напомнил о рекомендациях властей ряда стран своим гражданам, некоторым сотрудникам посольств и их семьям на Украине  выехать из этой страны.

"Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал покинуть Украину членам семей американских дипломатов. В Великобритании также решили вывезти часть сотрудников своего посольства в Киеве. Власти Японии призвали своих граждан вылететь с Украины коммерческими рейсами. В МИД Германии  решили взять на себя расходы на отъезд из Киева семей и близких немецких дипломатов.

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