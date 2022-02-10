Лавров не исключил выезд с Украины части персонала диппредставительств РФ

МИД РФ может рекомендовать части персонала своих диппредставительств на Украине временно покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой британского МИД Лиз Трасс российский министр напомнил о рекомендациях властей ряда стран своим гражданам, некоторым сотрудникам посольств и их семьям на Украине выехать из этой страны.

"Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал покинуть Украину членам семей американских дипломатов. В Великобритании также решили вывезти часть сотрудников своего посольства в Киеве. Власти Японии призвали своих граждан вылететь с Украины коммерческими рейсами. В МИД Германии решили взять на себя расходы на отъезд из Киева семей и близких немецких дипломатов.

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