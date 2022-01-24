Госдеп США выпустил предписание, согласно которому семьям всех американских сотрудников посольства в Киеве следует покинуть страну. В нем также говорилось, что "несущественные сотрудники посольства" смогут покинуть Украину за государственный счет.
Представители Госдепартамента подчеркнули, что посольство в Киеве останется открытым и что предписание носит рекомендательный характер, не является эвакуацией и не означает ослабления поддержки США Украины.
В распространённом заявлении говорится:
"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого предупреждения. Демонстрации, которые порой перерастают в насилие, регулярно происходят по всей Украине, в том числе и в Киеве” (цитата АР).
Кроме того, в воскресенье Департамент по путешествиям обновил свои рекомендации, которые предостерегали от поездок на Украину из-за COVID-19, а также напряженности "из-за России". Теперь в них написано:
"Не въезжайте на Украину из-за возросших угроз российских военных действий и COVID-19. Проявляйте повышенную осторожность на Украине в связи с преступностью и гражданскими беспорядками. Некоторые районы подвержены повышенному риску”.
"До кучи" были изменены рекомендации по поездкам в Россию:
"Не въезжайте в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, потенциальной возможности преследования граждан США, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности правительства России и произвольного применения местного законодательства”.
К слову, в Госдепе не смогли ответить на вопрос журналиста АР о том, сколько американцев в настоящее время находится на Украине. Граждане США не обязаны регистрироваться в посольствах, когда они прибывают или планируют оставаться за границей в течение длительного времени.
Зато о том, что бесплатно эвакуировать Штаты своих граждан "случись что" не будут, Госдеп предупредил заранее. Чтоб не получилось, как в Афганистане.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.