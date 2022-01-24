США рекомендуют своим дипломатам в Киеве отправить семьи домой

Госдеп США выпустил предписание, согласно которому семьям всех американских сотрудников посольства в Киеве следует покинуть страну. В нем также говорилось, что "несущественные сотрудники посольства" смогут покинуть Украину за государственный счет.

Представители Госдепартамента подчеркнули, что посольство в Киеве останется открытым и что предписание носит рекомендательный характер, не является эвакуацией и не означает ослабления поддержки США Украины.

В распространённом заявлении говорится:

"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого предупреждения. Демонстрации, которые порой перерастают в насилие, регулярно происходят по всей Украине, в том числе и в Киеве” (цитата АР).

Кроме того, в воскресенье Департамент по путешествиям обновил свои рекомендации, которые предостерегали от поездок на Украину из-за COVID-19, а также напряженности "из-за России". Теперь в них написано:

"Не въезжайте на Украину из-за возросших угроз российских военных действий и COVID-19. Проявляйте повышенную осторожность на Украине в связи с преступностью и гражданскими беспорядками. Некоторые районы подвержены повышенному риску”.

"До кучи" были изменены рекомендации по поездкам в Россию:

"Не въезжайте в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, потенциальной возможности преследования граждан США, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности правительства России и произвольного применения местного законодательства”.

К слову, в Госдепе не смогли ответить на вопрос журналиста АР о том, сколько американцев в настоящее время находится на Украине. Граждане США не обязаны регистрироваться в посольствах, когда они прибывают или планируют оставаться за границей в течение длительного времени.

Зато о том, что бесплатно эвакуировать Штаты своих граждан "случись что" не будут, Госдеп предупредил заранее. Чтоб не получилось, как в Афганистане.