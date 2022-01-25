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Автор Владимир Васютченко

Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну

Мир

Гражданам Японии, которые находятся на Украине, рекомендуется в ближайшее время выехать из этой страны, используя коммерческие рейсы. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну

"Настойчиво призываем японских граждан воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть территорию Украины в ближайшее возможное время", — цитирует главу МИД РИА Новости.

Хаяси назвал ситуацию вокруг Украины очень хрупкой. По мнению министра, возможно её резкое изменение.

Министр отметил, что японское посольство на Украине предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.

Ранее министерство иностранных дел Японии обнародовало бюллетень, в котором призвало граждан страны не посещать Украину из-за напряженности на её границе с РФ.

Накануне Госдепартамент США рекомендовал покинуть Украину членам семей американских дипломатов. Великобритания также решила вывезти часть сотрудников своего посольства в Киеве.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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