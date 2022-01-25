Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну

Гражданам Японии, которые находятся на Украине, рекомендуется в ближайшее время выехать из этой страны, используя коммерческие рейсы. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Настойчиво призываем японских граждан воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть территорию Украины в ближайшее возможное время", — цитирует главу МИД РИА Новости.

Хаяси назвал ситуацию вокруг Украины очень хрупкой. По мнению министра, возможно её резкое изменение.

Министр отметил, что японское посольство на Украине предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.

Ранее министерство иностранных дел Японии обнародовало бюллетень, в котором призвало граждан страны не посещать Украину из-за напряженности на её границе с РФ.

Накануне Госдепартамент США рекомендовал покинуть Украину членам семей американских дипломатов. Великобритания также решила вывезти часть сотрудников своего посольства в Киеве.

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