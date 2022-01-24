Великобритания решила вывезти часть сотрудников своего посольства в Киеве

Часть сотрудников британского посольства в Киеве и их семьи решено вывезти с Украины. Об этом сообщает МИД Великобритании

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России", — говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что посольство страны в Киеве останется открытым и продолжит работать.

Ранее Госдеп США рекомендовал семьям сотрудников американского посольства в Киеве выехать из Украины в связи с возможностью внезапного ухудшения безопасности в стране. При этом в ведомстве отметили, что данная рекомендация не отразится на работе украинского посольства США, которое останется открытым.

В МИД Украины назвали предписание Госдепартамента США проявлением чрезмерной осторожности и сочли его преждевременным.

В министерстве заявили об отсутствии оснований для отъезда с Украины семей американских дипломатов, так как значительных изменений с безопасностью в стране не произошло.

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