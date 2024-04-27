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Названы опасные вирусы, которые могут спровоцировать развитие рака

Онколог Олейникова: вирус папилломы человека и герпеса вызывают рак

1:13
Здоровье

Онколог Ирина Олейникова рассказала, что есть такие типы вирусов, которые способны спровоцировать развитие онкологии. Об этом пишет "Доктор Питер".

Онколог Олейникова: вирус папилломы человека и герпеса вызывают рак
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам специалиста, прежде всего, опасность представляет вирус папилломы человека.

"Особенно опасны типы 16 и 18. Они передаются половым путем. Чаще всего иммунная система человека справляется с ними без негативных последствий. Однако, если организм ослаблен длительным гормональным лечением, химиотерапией или у пациента имеется сахарный диабет, риск развития рака возрастает", — сказала врач.

Вирус гепатита B и С тоже могут стать причиной развития онкозаболевания печени. Инфицирование может произойти из-за нестерильных игл, половым путём или после переливания крови. Вирус герпеса 8-го типа при иммунодефицитном состоянии может активизироваться и вызвать рак кожи, лимфы и внутренних органов. 

Вирус Эпштейна — Барра находится в организмах многих людей. Он становится причиной развития опухолей мягких тканей, рака лимфатической системы или в носоглотке.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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