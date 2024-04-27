Названы опасные вирусы, которые могут спровоцировать развитие рака

Онколог Ирина Олейникова рассказала, что есть такие типы вирусов, которые способны спровоцировать развитие онкологии. Об этом пишет "Доктор Питер".
По словам специалиста, прежде всего, опасность представляет вирус папилломы человека.
"Особенно опасны типы 16 и 18. Они передаются половым путем. Чаще всего иммунная система человека справляется с ними без негативных последствий. Однако, если организм ослаблен длительным гормональным лечением, химиотерапией или у пациента имеется сахарный диабет, риск развития рака возрастает", — сказала врач.
Вирус гепатита B и С тоже могут стать причиной развития онкозаболевания печени. Инфицирование может произойти из-за нестерильных игл, половым путём или после переливания крови. Вирус герпеса 8-го типа при иммунодефицитном состоянии может активизироваться и вызвать рак кожи, лимфы и внутренних органов.
Вирус Эпштейна — Барра находится в организмах многих людей. Он становится причиной развития опухолей мягких тканей, рака лимфатической системы или в носоглотке.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.