Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией

Если Россия и Белоруссия прекратят экспорт на Украину ГСМ, украинская армия сдастся через 3-5 дней.

Лукашенко озвучил критическую угрозу для Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Киев о том, что Минск прекратит поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ — минеральное топливо, нефть, продукты переработки) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.

"Опасность одна: что украинские власти предпримут очень серьезную акцию в направлении Донецка и Луганска — Донбасса", — сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьёву.

"Мы отрежем (Украине) всякие поставки, не только ГСМ. И электричество. И если они начнут воевать против нас или против России, значит, мы будем воевать", — добавил президент. По его словам, "мы поставляем (Украине) вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ Лукашенко заявил во вторник, что Украина больше экспортирует в Белоруссию, чем импортирует из неё, поэтому от взаимного эмбарго пострадают люди в обеих странах, кроме того "не стоит возвращаться в каменный век".

Однако очевидно, что, чтобы не доводить до "каменного века", надо менять режим в Киеве, поскольку он не успокоится, пока не попробует вновь "освободить" военным путём Крым и Донбасс.

И чтобы это сделать не нужны российские танковые "клещи" и даже ракетные удары. Зависимость Украины от поставок российских и белорусских и ГСМ настолько высока, что её армия просто встанет, а авиация не взлетит после нескольких дней сопротивления.

63% импорта ГСМ Украины — это российский и белорусский экспорт

Так, по данным Государственной таможенной службы Украины, в январе-декабре 2021 года страна увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 5,614 млрд долл., что на 65,1% больше, чем за 2020 год. В натуральном выражении за 12 месяцев на Украину было ввезено 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

При этом, импорт нефтепродуктов из Белоруссии составил 2,35 млрд долл. (41,8% от всех расходов на импорт нефтепродуктов), из России — 1,24 млрд долл. (22%), из Литвы — 0,654 млрд долл. (11,6%), цитирует УНИАН.

То есть, 63% экспорта ГСМ — это экспорт из РФ и Белоруссии.

Причём тенденция роста зависимости от импорта ГСМ — это тренд последних 15 лет. Вместо шести крупных нефтеперерабатывающих заводов в советские времена сегодня на Украине работает только один. В 2020 году национальные производители обеспечивали лишь 49% от объемов потребленного бензина, 15% дизтоплива и 20% LPG. При этом зависимость от импортного дизтоплива составляла 65%, а авиационный керосин на 100% поставляла Белоруссия.

Запасов ГСМ хватит ВСУ в случае войны на 3-5 дней

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, объем экспорта РФ на Украину по итогам прошлого года составил $8 млрд 129,5 млн, что на 28,8% больше, чем в 2020 году ($6 млрд 310,5 млн).

Экспорт ГСМ составляет более трети всех российских продаж на сумму 1.867 млрд долларов, пишет Telegram-канал "Незыгарь".

При годовой потребности в ГСМ ВСУ этот показатель составляет примерно 15% от уровня необходимого для поддержания постоянной боеготовности.

По оценкам военных экспертов, опрошенных "Незыгарём", блокирование продаж углеводородов не может быть компенсировано из резервных хранилищ или развертыванием мобильных логистических трубопроводных систем НАТО в силу отсталости военной инфраструктуры и разницы в стандартах топлива.

А механизированные части ВСУ и авиация имеют запасы ГСМ на 3-5 дней активных боевых действий, делают вывод эксперты.

В соответствии же с практикой энергетического сообщества, для создания страховых запасов нефти и нефтепродуктов, нужен объем, покрывающий 90-дневную потребность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, и характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям.

О стягивании к Донбассу военной техники и военных заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил также присутствие военных инструкторов из США и Великобритании, по его словам это свидетельствуют о подготовке ВСУ к наступлению. Пушилин обратил внимание на прибытие в зону конфликта украинских и иностранных журналистов, "как будто они что-то должны фиксировать".

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