Лукашенко пригрозил Украине: "Мы будем не с вами"

Александр Лукашенко рассказал, как будут развиваться события, если Украина позволит себе агрессию по отношению к России.

Белоруссия грозит Украине лишением энергетических ресурсов. В первую очередь Александр Лукашенко собирается прекратить поставки ГСМ в соседнюю страну.

Глава Белоруссии предупредил, что его армия встанет на сторону России.

"Если вы [Украина] столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество", — выразил свою позицию Лукашенко в программе Владимира Соловьёва.

Александр Григорьевич подчеркнул, что, если Украина проявит военную агрессию против Донбасса, то белорусская армия будет единодушна с российской.

"Украина могла бы через 10-15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией", — заявил Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США имеют информацию о намерениях России вторгнуться на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен