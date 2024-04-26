Жена Канье Уэста не стала отказываться от откровенных нарядов на фоне сообщений о домогательстве

Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная, модель Бьянка Цензори, были замечены вместе в Западном Голливуде 24 апреля. Супруга музыканта выбрала для выхода топ и микрошорты. Их фотографии публикует Daily Mail.
Так, 46-летний Канье Уэст и 29-летняя Бьянка Цензори отправились на ужин. Девушка решила отказаться от бюстгальтера, а волосы собрала в гладкий пучок.
При этом на прошлой неделе рэп-исполнитель оказался в центре скандала из-за того, что ударил мужчину по лицу. Канье Уэст в свое оправдание заявил, что пострадавший приставал к его жене — он запустил руку под платье Цензори.
Очевидцы заявили, что предполагаемый обидчик случайно столкнулся с моделью в вестибюле отеля в Лос-Анджелесе, а затем сел к своему брату-близнецу и друзьям за столик. Уэст подошел и ударил мужчину по лицу, при этом он перепутал братьев и побил невиновного. Полиция продолжает расследовать инцидент.
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