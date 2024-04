"Какой-то безумный кашель": отдыхающая в Сочи Анна Семенович рассказала о том, что серьезно заболела

Российская певица Анна Семенович в своем блоге рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем во время отдыха в Сочи.

