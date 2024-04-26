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"Какой-то безумный кашель": отдыхающая в Сочи Анна Семенович рассказала о том, что серьезно заболела

Анна Семенович подхватила пневмонию в Сочи

Шоу-бизнес

Российская певица Анна Семенович в своем блоге рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем во время отдыха в Сочи.

Анна Семенович подхватила пневмонию в Сочи
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Семенович находится в Адлере, где она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. По результатам КТ ей диагностировали пневмонию.

При этом звезда отмечает, что чувствует себя очень плохо. Семенович призвала подписчиков беречь себя и свое здоровье.

"Сейчас пневмонией болеет каждый второй, я не знаю, что это такое! У меня дикая слабость, мне все время хочется спать, и какой-то безумный кашель — я уже не могу, от него просто устала", — поделилась артистка.

Ранее Надежду Бабкину раскритиковали за фотосессию в ярком образе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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