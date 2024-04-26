"Какой-то безумный кашель": отдыхающая в Сочи Анна Семенович рассказала о том, что серьезно заболела

Российская певица Анна Семенович в своем блоге рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем во время отдыха в Сочи.
Семенович находится в Адлере, где она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. По результатам КТ ей диагностировали пневмонию.
При этом звезда отмечает, что чувствует себя очень плохо. Семенович призвала подписчиков беречь себя и свое здоровье.
"Сейчас пневмонией болеет каждый второй, я не знаю, что это такое! У меня дикая слабость, мне все время хочется спать, и какой-то безумный кашель — я уже не могу, от него просто устала", — поделилась артистка.
Ранее Надежду Бабкину раскритиковали за фотосессию в ярком образе.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".