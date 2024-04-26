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Поклонники обрушились с критикой на 74-летнюю Надежду Бабкину из-за изменений во внешности

Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе

0:51
Шоу-бизнес

Певица Надежда Бабкина в своем блоге продемонстрировала кадры с фотосессии в ярком образе. Однако поклонники звезды обрушились на нее с критикой из-за злоупотребления пластикой и уколами красоты.

Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Надежды Бабкиной в Инстаграм is licensed under public domain

Интернет-пользователи сравнили знаменитость с покойными Майклом Джексоном и Людмилой Гурченко, которые в свое время не могли остановиться в попытках усовершенствовать себя.

При этом Надежда Бабкина часто делится тем, что старается поддерживать свой внешний вид и посещает косметологов. Ей нравится полученный результат от современных процедур.

74-летняя артистка не занимается спортом, но старается поддерживать фигуру в порядке при помощи правильного питания.

Ранее Виктория Боня сообщила о второй беременности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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