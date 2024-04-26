Поклонники обрушились с критикой на 74-летнюю Надежду Бабкину из-за изменений во внешности

Певица Надежда Бабкина в своем блоге продемонстрировала кадры с фотосессии в ярком образе. Однако поклонники звезды обрушились на нее с критикой из-за злоупотребления пластикой и уколами красоты.
Интернет-пользователи сравнили знаменитость с покойными Майклом Джексоном и Людмилой Гурченко, которые в свое время не могли остановиться в попытках усовершенствовать себя.
При этом Надежда Бабкина часто делится тем, что старается поддерживать свой внешний вид и посещает косметологов. Ей нравится полученный результат от современных процедур.
74-летняя артистка не занимается спортом, но старается поддерживать фигуру в порядке при помощи правильного питания.
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Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".