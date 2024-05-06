Новый закон от ЛДПР: куда россияне смогут отправлять свои налоговые отчисления? Инициатива Слуцкого

Депутаты ЛДПР хотят разрешить россиянам самостоятельно выбирать регион уплаты НДФЛ

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким выступили с инициативой разрешить россиянам самостоятельно выбирать регион для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Предложение позволит работникам определять, в бюджет какого региона будут направляться их налоговые отчисления — по месту регистрации или по месту фактического проживания, сообщает "Вести Подмосковья".

На сегодняшний день средства автоматически поступают в бюджет региона, где зарегистрирован работодатель.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что необходимо предоставить возможность платить налоги по месту фактического проживания.

Слуцкий также добавил, что возможность выбирать регион для уплаты НДФЛ поможет сбалансировать развитие регионов России, особенно учитывая, что многие россияне трудятся удаленно или работают вахтовым методом.