США размещают войска в Польше — недалеко от границы с Украиной

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о размещении дополнительных сил армии США на юго-восточной части страны, совсем недалеко от границы с Украиной. Об этом глава польского ведомства написал у себя в Twitter.

Он отметил, что скорое прибытие американских войск в страну — лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО. Также Блащак написал, что это свидетельствует о серьёзном отношении к союзническим обязательствам.

Ранее Пентагон заявил о начале переброски воинского контингента в Европу. Представитель Минобороны США Джон Кирби сказал, что большинство военнослужащих — около 1700 человек — будет развёрнуто в Польше, а остальных разместят в Германии. Следующий рейс отвезёт порядка тысячи солдат в Румынию, где, по словам Кирби, уже расквартированы около 900 военнослужащих Штатов.

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