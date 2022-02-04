США начали переброску дополнительных военных сил в Европу

Пентагон начал переброску дополнительного воинского контингента в Европу, передает телеканал CBS со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби.
2000 американских военных покинули военную базу Форт-Брэгг в Северной Каролине в четверг на борту самолета Boeing C-17 Globemaster III.
Большинство военнослужащих - около 1700 человек — будут развернуты в Польше, а остальных разместят в Германии. Следующий рейс отвезёт порядка тысячи солдат в Румынию, где, по словам Кирби, уже расквартированы около 900 военнослужащих США.
"Отправлять кого-либо из них на Украину "не планируется".
Тем временем НАТО наращивает свое военное присутствие в странах Восточной Европы. Например,
Параллельно западные страны продолжают активно милитаризировать Киев.
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