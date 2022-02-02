Пентагон пересчитал всех российских военных у границ Украины

Командование США до сих пор уверено, что Москва сосредоточила возле границы с Украиной более 100 тысяч своих военнослужащих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

"Мы говорили более чем о 100 тысяч человек. Мы не меняем мнения о такой численности", — сказал он во время брифинга.

Отмечается, что "дополнительные подразделения РФ продолжают прибывать к украинской границе, в том числе за последние дни". Как подчеркнул представитель военного ведомства США, "речь о неминуемом вторжении РФ на Украину не идёт". Кирби считает, что Кремль ещё не принял решение о сценарии дальнейших действий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы российские политики предоставили Киеву подробную информацию о причинах отвода части войск РФ, которые находились неподалёку от украинской границы.

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