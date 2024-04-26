Не дайте своему авто "заглохнуть". Вот, как проверить аккумулятор и избежать проблем на дороге

Аккумулятор играет важную роль в работе автомобиля, обеспечивая его электрические системы и стабильность при запуске. Проверка напряжения аккумулятора является ключевой частью обслуживания, позволяя выявить его состояние и потенциальные проблемы.
Исправный аккумулятор должен иметь напряжение около 12,6 вольта при выключенном двигателе и в пределах 13,7-14,7 вольта при работающем двигателе. Отклонения от этих значений могут указывать на проблемы с аккумулятором или электрической системой автомобиля.
Регулярная проверка напряжения помогает предотвратить непредвиденные ситуации на дороге и обеспечить надежную работу вашего автомобиля.
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