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Не дайте своему авто "заглохнуть". Вот, как проверить аккумулятор и избежать проблем на дороге

Важность проверки напряжения аккумулятора: ключевые моменты для надежности авто

0:48
Авто

Аккумулятор играет важную роль в работе автомобиля, обеспечивая его электрические системы и стабильность при запуске. Проверка напряжения аккумулятора является ключевой частью обслуживания, позволяя выявить его состояние и потенциальные проблемы.

Важность проверки напряжения аккумулятора: ключевые моменты для надежности авто
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Исправный аккумулятор должен иметь напряжение около 12,6 вольта при выключенном двигателе и в пределах 13,7-14,7 вольта при работающем двигателе. Отклонения от этих значений могут указывать на проблемы с аккумулятором или электрической системой автомобиля.

Регулярная проверка напряжения помогает предотвратить непредвиденные ситуации на дороге и обеспечить надежную работу вашего автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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