Не дайте своему авто "заглохнуть". Вот, как проверить аккумулятор и избежать проблем на дороге

Важность проверки напряжения аккумулятора: ключевые моменты для надежности авто

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Аккумулятор играет важную роль в работе автомобиля, обеспечивая его электрические системы и стабильность при запуске. Проверка напряжения аккумулятора является ключевой частью обслуживания, позволяя выявить его состояние и потенциальные проблемы.

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Исправный аккумулятор должен иметь напряжение около 12,6 вольта при выключенном двигателе и в пределах 13,7-14,7 вольта при работающем двигателе. Отклонения от этих значений могут указывать на проблемы с аккумулятором или электрической системой автомобиля.

Регулярная проверка напряжения помогает предотвратить непредвиденные ситуации на дороге и обеспечить надежную работу вашего автомобиля.