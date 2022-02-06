Президент Чехии обвинил НАТО в "бряцании оружием " около границ РФ

Президент Чехии Милош Земан назвал отправку дополнительный сил НАТО в Восточную Европу "бряцанием оружием" и "нецелесообразным" шагом.

Об этом он заявил в интервью CNN Prima News.

Земан не опасается военной "агрессии" России против Украины, потому что россияне "не сошли с ума". Президент отметил, что если сравнить полюсы и минусы "вторжения", то Россия значительно бы пострадала от санкций, на другой чаше весов — "сигнал" бы Украине подала.

"На Украине, бесспорно, происходит гражданская война", — сказал Земан.

Президент Чехии уверен, что нагнетанию ситуации вокруг Украины способствовали американские заявления о готовящейся "агрессии" РФ против этой страны, но оказалось, что "это был блеф, сравнимый с утверждениями ЦРУ о наличии химического оружия в Ираке, что около 20 лет назад стало предлогом для нападения на эту ближневосточную страну".

Что касается подарка Чехии Украине в виде 4 тысяч артиллерийских снарядов калибра 152 мм, разработанных для самоходных гаубиц Dana, Земан отметил, что как экономист он бы продал боеприпасы. С другой стороны, по его словам, он понимает доводы о том, что Чехии эти снаряды не нужны, потому что они предназначены для орудий, снимаемых с вооружений.

Земан назвал "бурей в стакане воды" нынешнюю дискуссию об уничтожении отчета Службы информации безопасности (BIS) о причастности российских спецслужб к взрыву комплекса боеприпасов в Врбетице. Его удивило, что документ, адресованный президенту не был помечен как секретный, а как конфиденциальный.

"Очередная попытка президента Земана навредить украинско-чешским отношениям закончится очередным провалом", — заявил глава украинской дипломатии в Twitter Дмитрий Кулеба.

В конце января министр иностранных дел Ян Липавский ("Пираты") сказал о том, что размещение новых подразделений Североатлантического альянса в странах Восточной Европы отвечает интересам безопасности Чехии и что Чехия должна участвовать в этом.

Милош Земан в конце 2021 года заболел "ковидом" и долго лечился от осложнений. Недавно резидент Чехии проинформировал, что состояние его здоровья постепенно улучшается. Он с помощью охранников встает с инвалидной коляски и совершает небольшие прогулки.