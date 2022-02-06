А что тут такого?: Лукашенко о желании Путина воссоздать СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не нашёл ничего зазорного в том, что его коллега Владимир Путин хочет воссоздать СССР.

Об этом белорусский президент заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое он публикует частями в своём Telegram-канале.

Соловьев поинтересовался, какое у него воинское звание и "что на погонах". Президент Белоруссии ответил, что на его погонах — герб Белоруссии, а сам он имеет звание подполковника.

"Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил", — посетовал Лукашенко.

Соловьев, смеясь, напомнил, что Лукашенко служил в Советской армии, а не в Российской, на что глава Белоруссии ответил, что можно ему присвоить и звание полковника Советской армии.

Тогда Соловьёв возразил, что Путина будут обвинять в желании воссоздать СССР.

"Желает. Ну и что тут такого, что ему запретить желать"? — сказал Лукашенко

В этом же интервью президент Белоруссии рассказал, как будут развиваться события, если Украина позволит себе агрессию по отношению к России.