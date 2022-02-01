Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий

Несмотря на чинимые США препятствия, в Бразилии полным ходом идёт подготовка к визиту президента Жаира Болсонару в Россию.

США и Украина решили, что Бразилия приняла сторону России

На выходных советник посольства Украины в Бразилии Анатолий Ткач потребовал в Twitter объяснить позицию страны в связи с "геополитическим кризисом" и не превращать визит президента Жаира Болсонару в Москву "в жест поддержки Владимира Путина".

Согласно расследованию Folha de S. Paulo и Poder360, правительство Соединенных Штатов потребовало от правительства Бразилии отметить визит, так как это может быть истолковано как принятие Бразилией стороны России в российско-украинском кризисе.

Президент Бразилии готовится к визиту в Москву, Украина — не в повестке

В интервью Record TV в этот понедельник Болсонару заявил, что поездка носит коммерческий характер.

"Мы хотим всё больше и больше интегрироваться с миром в коммерческих отношениях и иметь возможность сотрудничать во всем, что возможно, для мира во всем мире", — отметил Болсонару.

По его словам, приглашение на встречу исходило от Владимира Путина, и целью является укрепление связей и улучшение торговых отношений между двумя странами. На вопрос, является ли российский лидер консерватором и "нашим человеком", Болсонару ответил, что он "консервативен, да".

Он подтвердил, что поездка состоится в конце февраля и что он не планирует обсуждать кризис России с Украиной в своих переговорах с президентом Путиным.

"Если этот вопрос встанет на повестку дня, то это будет воля президента Путина", — сказал Болсонару.

Бразилия не может отказаться от России

Со своей стороны вице-президент Гамильтон Мурао напомнил, что Россия и Бразилия — члены БРИКС,

"Бразилия входит в группу с Россией — БРИКС, и у нас партнерские отношения. Это важная страна для бизнеса, и мы не можем отказаться от неё", — заявил он.

Тем не менее, Бразилия скорректировала маршрут визита. Глава исполнительной власти отказался от поездки через Польшу, поскольку она является страной-членом НАТО и союзником Украины, что могло бы вызвать недовольство в России.

Пока сохраняется план посетить и Украину, как заявил сам Болсонару, но поездка в Киев может быть отменена в случае "повышения температуры" в отношениях Москвы и Киева, говорят источники в МИД Бразилии.

Бразилия стала средством давления на Россию

Интриги вокруг Бразилии возникли не вдруг, а после получения ею в январе ротационного места в СБ ООН сроком на два года. Южноамериканская страна тут же стала важным игроком в поиске поддержки мер, предпринимаемых США в отношении санкций против РФ.

10 января госсекретарь Энтони Блинкен попросил правительство Болсонару дать "решительный и сплоченный" ответ на "новую агрессию" РФ и проголосовать в понедельник за проведение встречи в СБ ООН по ситуации на Украине в середине февраля, что Бразилия в итоге и сделала.

Посол Бразилии в ООН Роналду Кошта Фильо, попытался сохранить нейтральную позицию и призвал к диалогу между сторонами, вовлеченными в кризис. Десять из 15 стран СБ ООН проголосовали за предложение США, и встреча была утверждена.

Какие коммерческие интересы у Бразилии в РФ

Несмотря на имеющий место геополитический аспект, поездка, действительно, имеет важную коммерческую составляющую. Бразилиа надеется снова открыть для себя российский рынок мяса.

Россия вводит беспошлинную квоту в 300 тысяч тонн мяса на 6 месяцев — и это тот рынок, который бразильцы могут использовать. Положительный сигнал из России компенсировал бы китайское эмбарго на бразильское мясо, а также стал бы козырем для Болсонару на президентских выборах в конце года.

Бразилия ожидает также, что Москва гарантирует продажу удобрений, это пятая часть всего экспорта и поэтому считается пунктом стратегической повестки для Бразилии.

Что касается интересов Москвы, то они лежат в плоскости налаживания связей в БРИКС и в Латинской Америке.

На сегодняшний день спектр проектов, рассматриваемых в рамках Совета предпринимателей Россия-Бразилия, довольно обширен: инициативы в сфере авиационной промышленности и обороны, тяжелого и энергетического машиностроения, фармацевтической промышленности, металлургии, агропромышленного комплекса и, конечно же, отрасли минеральных удобрений.

Читайте по теме: Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа

Президент ЮАР пригласил учёных из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19

После саммита БРИКС стало ясно, почему он процветает

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.