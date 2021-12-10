Президент ЮАР пригласил учёных из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса выступил с обращением к учёным из стран БРИКС, в число которых входит и РФ.

Он позвал в ЮАР научных сотрудников из Бразилии, Индии, Китая и России, чтобы совместными усилиями исследовать коронавирус и его мутации.

"Президент Сирил Рамафоса пригласил учёных из других стран БРИКС работать вместе с южноафриканскими специалистами над дальнейшим изучением различных характеристик COVID-19 и его мутаций", — сказано на сайте президентской канцелярии.

Кроме того, глава ЮАР пояснил, что его инициативу следует рассматривать как предложение сотрудничества в рамках БРИКС в целях "повышения готовности и реагирования на пандемию".

Несколько недель назад в Южно-Африканской республике медики обнаружили первые случаи заражения новым омикрон-штаммом COVID-19. Сейчас этот вариант выявлен уже в 57 странах мира.

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