В России обнаружили уже четыре независимых полногеномных омикрон-штамма у прибывших из-за рубежа.
Об этом рассказал доктор биологических наук и генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", — передаёт РИА Новости его слова.
Однако в Роспотребнадзоре отметили, что граждан, заразившихся новой разновидностью коронавирусной инфекции, всего двое.
Ранее стало известно, что в Россию пришёл омикрон-штамм, о первых двух случаях заражения сообщил Роспотребнадзор. Заболевшие прибыли из ЮАР, после чего находились в обсерваторе.
Pravda.Ru писала, как иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия постепенно подходит к концу, коронавирус ищет себе другого "хозяина". Эксперт рассказал, что инфекция может распространиться среди животных.
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