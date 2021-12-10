В России уже четыре независимых полногеномных омикрон-штамма

В России обнаружили уже четыре независимых полногеномных омикрон-штамма у прибывших из-за рубежа.

Об этом рассказал доктор биологических наук и генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", — передаёт РИА Новости его слова.

Однако в Роспотребнадзоре отметили, что граждан, заразившихся новой разновидностью коронавирусной инфекции, всего двое.

Ранее стало известно, что в Россию пришёл омикрон-штамм, о первых двух случаях заражения сообщил Роспотребнадзор. Заболевшие прибыли из ЮАР, после чего находились в обсерваторе.

Pravda.Ru писала, как иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия постепенно подходит к концу, коронавирус ищет себе другого "хозяина". Эксперт рассказал, что инфекция может распространиться среди животных.

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