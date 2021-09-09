После саммита БРИКС стало ясно, почему он процветает

9 сентября прошёл саммит БРИКС, внутри которого усилились разногласия, но объем проделанных работ показывает, что союз выгоден его участникам.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг председательствовал на 13-м саммите БРИКС по видеоконференцсвязи вместе с президентами:

Бразилии — Жаиром Болсонару,

России — Владимиром Путиным,

Китая — Си Цзиньпином,

ЮАР — Сирилом Рамафосой.

Разногласия внутри БРИКС достигли точки кипения

Давно миновали те времена, когда о БРИКС говорили, как о растущем противовесе западному влиянию. Индия при националисте Нареандре Моди стала лучшим партнёром США и больше занята интеграцией в так называемой Индо-пацифике — Индо-тихоокеанском регионе. Нью-Дели возмущён "военным продвижением" Пекина на западной границе, убийством 20 индийских солдат в Галване в июне 2020 года. Индия внимательно следит "за усилиями Китая по доминированию" в Непале, Шри-Ланке, Пакистане и Афганистане и считает, что это ещё больше угрожает положению Индии в Индо-пацифике.

Бразилия при также националисте. но ещё и антикоммунисте Жаире Болсонару стала не дружественной Китаю страной, дипломатические скандалы вредят отношениям двух стран. Бразилия приостановила использование 12 миллионов доз китайского антиковидного препарата "Синовак", хотя была в числе самых пострадавших от пандемии стран. Да и Россией дружбы у Болсонару не наблюдается, утверждения на федеральном уровне вакцины "Спутник V" Москва так и не дождалась.

В ЮАР тоже сменился лидер, на место железному борцу с апартеидом и Западом Джейкобу Зуме пришёл бизнесмен Сирил Рамафоса, который никак не может наладить диалог с населением. Внутренние проблемы раздирают ЮАР — Рамафосе не до глобальной политики.

Китайский президент Си Цзиньпин — тоже националист, единственное, что его приблизило к России, он оказался почти в том же положении, что и Владимир Путин в 2014 году. Вот-вот Китай Запад накажет санкциями за утаивание данных о происхождении "ковида", и это будут триллионные потери. В Китае также серьёзно обсуждали идею отмены членства Индии в БРИКС (и ШОС) из-за продолжающегося территориального спора, а также из-за "близости" Индии к США.

Россия, возглавляемая Владимиром Путиным, который в мире долгое время был в "изоляции", и по этой причине тоже стал националистом, тоже не может понять, почему свёрнут экспорт рыбы в Китай под предлогом обнаружения вируса на упаковке.

О чём же шел разговор в новой обстановке?

В своем вступительном слове премьер-министр Моди сказал, что БРИКС добился многих достижений за последние полтора десятилетия. "Сегодня мы являемся влиятельным голосом для развивающихся экономик мира", — сказал Моди в своем обращении.

"Несмотря на ситуацию с Covid-19 в этом году, было организовано более 150 встреч и мероприятий БРИКС. Из них более 20 — министерского уровня. Мы постарались расширить повестку дня БРИКС. Наши министры водных ресурсов впервые встретятся в формате БРИКС в ноябре ", — сказал Моди.

"Мы также приняли План действий БРИКС по борьбе с терроризмом". Впервые БРИКС занял коллективную позицию по укреплению и реформированию многосторонних систем реагирования", — добавил премьер-министр.

"Необходимо обеспечить ещё более продуктивную работу БРИКС в следующие 15 лет", — цитирует Моди индийская пресса.

Что это за достижения?

Новый банк развития(НБР) БРИКС расширился до 76 важнейших инфраструктурных проектов, в которые было вложено более 28 миллиардов долларов.

Три новых проекта реализуются с прошлого года в России на сумму 1,03 млрд долларов.

"Это развитие морских портов и обновление флота с целью наращивания объемов перевалки, торговли и пассажироперевозок, строительство 500 км платных автодорог, а также модернизация систем водоснабжения и водоочистки в различных городах России", — сообщил вице-президент НБР Владимир Казбеков.

Банк выделил деньги на восстановление экономик стран-членов по итогам пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году. Так, уже в начале апреля 2020 года НБР разместил трехлетние бонды в размере 5 млрд юаней для борьбы с коронавирусом.

Ряд других стран также обратились за подобной помощью к банку, поэтому с уверенностью можно сказать, что это полноценный работающий финансовый инструмент объединения. До конца текущего года региональные офисы НБР будут открыты во всех пяти странах союза. К банку присоединились новые члены — Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш и Уругвай.

Страны не перестали искать альтернативы бреттон-вудских институтов. Например, право голоса Китая в Международном валютном фонде существенно увеличилось, как и его специальные права заимствования.

Переход на национальные валюты в торговле приветствовался. Доля доллара в расчетах России со странами БРИКС в 2019 году сократилась с 73% до 49%. Торговля с Индией — вторым после Китая торговым партнером РФ в БРИКС — уже на 56% ведется в российской валюте. Ведущую роль в расчетах занимают, прежде всего, государственные или крупные компании.

Запущены Центр партнерства БРИКС в области инноваций новой промышленной революции и Китайско-российский центр исследований цифровой экономики. В китайском городе Сямэнь во вторник подписаны соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 миллиарда юаней (2,07 миллиарда долларов) в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции". 19 проектов будет реализовано в России, 13 в Индии, 16 в Бразилии и 11 в ЮАР. Это проекты по разработке программного обеспечения, технического обслуживания, логистики и транспорта, в сферах экономики, торговли, культуры и искусства.

Успехом можно назвать и совместное обсуждение вопросов региональной и глобальной безопасности. Владимир Путин заявил на саммите, что "Афганистан не должен становиться угрозой для соседних стран, источником терроризма и наркотрафик". Он призвал к совместной оценке того, что происходит в этой стране и выработке совместных действий.

15 лет БРИКС: вместе легче устоять и вырваться вперёд

По мнению президента ЮАР Сирила Рамафосы, "солидарность и сотрудничество БРИКС приобретают особый вес в эти" беспрецедентные времена" пандемии. Рамафоса обратил внимание на важность сотрудничества и многостороннего подхода, называя это "ключом к устойчивому миру для всех".

Жаир Болсонару, обратился к каждому лидеру в отдельности. Обращаясь к президенту России, он сказал, что отношения между Бразилиа и Москвой представляют собой "стратегическое партнерство".

"В дополнение к прекрасным политическим отношениям и важности нашего сотрудничества в области науки и технологий, а также наших коммерческих обменов, сосредоточенных в агробизнесе, мы заинтересованы в диверсификации нашей экспортной корзины в соответствии с развитием как экономик, так и на благо наших народов ", — подтвердил бразильский лидер.

Китайский президент принял эстафету от Индии, саммит следующего года пройдёт в Китае. "Страны БРИКС стали важной силой на международной арене, с которой нужно считаться", — заявил Си Цзиньпин.

"За последние 15 лет пять страны укрепили стратегическое общение и политическое доверие в духе открытости, инклюзивности и равенства, уважали социальную систему и путь развития друг друга, а также исследовали надежный способ взаимодействия стран друг с другом", — сказал он.

БРИКС — не интеграционная система, его участники не ставят перед собой задачу объединения экономик или создание общих рынков. Это, скорее, глобальная конфигурация "пяти углов", которая улучшает отношения между всеми её вершинами и, как следствие, стабилизирует ситуацию в мире, где всё большее число стран не-Запада и "глобального Юга" хотят быть в числе лидеров.

В условиях, когда рушится глобальный американский проект, такой глобальный проект как БРИКС имеет первостепенное значение.

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