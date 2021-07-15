Показательная порка или продажные элиты: что происходит в ЮАР

Наихудший кризис со времён окончания апартеида настиг Южноафриканскую Республику (ЮАР) — бывшего активного члена БРИКС.

72 человека погибли в беспорядках в ЮАР

Президент Южно-африканской республики Сирил Рамапоса направил 25 тысяч военнослужащих, чтобы остановить сопровождающиеся грабежами и беспорядками протесты в некоторых районах страны.

В прессе волнения называют "наихудшей волной насилия" с момента окончания апартеида в 1994 году: число погибших на вторник достигло 72, арестовано более 1700 человек.

Протестующие требуют освобождения 79-летнего Джейкоба Зума, который был президентом ЮАР с 2009 по 2018 год. И он, и Рамапоса представляют партию Африканский национальный конгресс. (АНК). Беспорядки сконцентрированы в восточной провинции Квазулу-Натал, откуда родом прежний президент, а так же в некоторых районах Претории и Йоханнесбурга — экономической столицы страны.

Первые инциденты с перекрытием дорог и горящими грузовиками произошли 9 июля — на следующий день после заключения Зумы в тюрьму. Он приговорён к 15 месяцам строгого тюремного заключения за "неуважение к правосудию" — отказался явиться на слушания, на которых обвиняется по коррупционным делам.

Власти отмечают, что руководят беспорядками несколько десятков активистов, одетых в камуфляж и утверждающих, что являются ветеранами освободительной борьбы АНК против апартеида.

Министр безопасности страны Бхеки Селе, которого критикуют за неспособность предвидеть инциденты и справляться с ними, предупредил, что пострадавшие не должны брать правосудие в свои руки. По его словам, также безответственно собираться группами на пике "агрессивной третьей волны" эпидемии Covid-19 в стране, которая унесла уже жизни 64 тысяч южноафриканцев на начало июля 2021 года.

Кто такой Джейкоб Зума

Как и все президенты Южной Африки, в эпоху после апартеида Зума боролся за свободу в рядах АНК вместе с Нельсоном Манделой.

В президентские годы, после нескольких лет травли в прессе по коррупционным делам и вынесения вотума недоверия парламентом, он подал в отставку. Зуме предъявлено 16 обвинений в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег. При его правлении, как утверждают критики, миллиарды долларов были выведены из государства в карманы чиновников и их родственников.

Например, в ходе расследования, проведенного британской юридической фирмой Bowmans, контракты энергетической фирмы Eskom, которая строит две угольные электростанции на сумму 12 миллиардов долларов, были признаны "сомнительными, завышенными или коррумпированными".

Отдельно рассматривается дело оружейной сделки 1999 года, в рамках которой Зума якобы брал взятки от французского производителя оружия.

Внешний фактор или собственные разборки

WSJ пишет, что арест Зумы рассматривался как победа его преемника (Рамапосы), который пообещал очистить от коррупции правительство Южной Африки и правящий АНК.

"Но эскалация беспорядков также привлекла внимание к продолжающейся межфракционной борьбе внутри бывшего освободительного движения, в котором г-н Зума по-прежнему пользуется поддержкой", — указывает американское издание.

В 2019 году Зума, выступая на слушаниях в комиссии, намекнул, что Великобритания и США были и все ещё являются участниками тщательно продуманного заговора с целью дискредитировать его в тот момент, когда он пытался добиться политических и экономических изменений в Южной Африке. По словам Зумы, "обученные за границей агенты" пытались его отравить, правда, имён он не назвал.

"Меня поносили, что я якобы король коррумпированных людей. Они извне приняли решение, что Зума должен быть удален из структур принятия решений АНК. Вот почему убийство этого персонажа (Зумы), это начало процесса, который поставил меня туда, где я есть сегодня", — сказал экс-президент.

Скажем, что мотивы для политического устранения президента ЮАР у США были. Он активно участвовал в работе блока БРИКС в противостоянии американскому глобализму. С уходом с политической арены Зумы и бразильских левых лидеров (осуждённых также за коррупцию, как сейчас выясняется ангажированными судьями, получившими инструкции в США), БРИКС к сегодняшнему дню потерял свою роль в глобальной повестке.

В комментарии для Pravda. Ru почетный доктор, главный научный сотрудник, доктор исторических наук Университета Западного Кейпа (ЮАР), Владимир Шубин отметил, что "никакие внешние силы Зуму не убирали". По его мнению, это "собственное явление внутри Южной Африки".

Владимир Шубин полагает, что арест Зумы стал поводом для организации беспорядков сторонниками экс-президента, однако к ним подключилось население, так как у него много поводов для недовольства.

"Те тысячи людей, которые участвовали в этих беспорядках, совершенно необязательно сторонники Зумы. Дело в том, что в стране, хотя есть определенные достижения, в частности, в области электрификации, образования, и, в известной степени, в жилищном строительстве, растёт социальное неравенство, есть посёлки, где нет электричества и бедности там хватает", — отметил эксперт.

Он добавил, что, наверное, "полиция действовала слишком неактивно, поэтому президент привлёк армию".

"Конечно, это дает повод критиковать нынешнее правительство АНК. Но другой реальной силы, которая могла бы повести за собой страну, в Южной Африке просто нет", — отметил Владимир Шубин.

ЮАР — это третья в Африке экономика, АНК ищут замену

ЮАР — это третья по величине экономика Африки после Нигерии и Египта. ВВП в 2020 году составил 282,59 млрд. долл., у страны два ключевых торговых партнера страны — США и Китай. Основные статьи экспорта ЮАР — золото, алмазы, платина, различные минералы, машины и оборудование, продовольствие и напитки — вина (более 30%), фруктовые консервы, табак, сахар.

Президент Рамапоса в 2017 году был избран руководителем АНК, вёл с президентом Зумой переговоры о его досрочной отставке, после заявления того об уходе стал временным исполняющим обязанности главы государства, а затем и президентом. Многое наобещав, он, однако, так и не смог решить главную проблему страны — структурную безработицу, одну из самых высоких в мире.

Из почти 40 миллионов человек трудоспособного возраста в ЮАР сегодня работают только 15 миллионов южноафриканцев, в том числе 3 миллиона рабочих мест имеется в государственном секторе.

С другой стороны, экс-государственный секретарь США Майкл Помпео в 2020 году предупредил, что планы правительства Рамапосы приступить к экспроприации земли белых фермеров без компенсации "будут иметь катастрофические последствия как для экономики страны, так и всего народа ЮАР".

Читайте по теме: В ЮАР воцарился хаос: сын арестованного экс-президента призывает к осторожности

У нас есть семь лет на то, чтобы вернуть Африку

Россия и ЮАР нужны друг другу

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.