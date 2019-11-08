Может ли Россия стать сверхдержавой

Владимир Путин так мало говорит о будущем страны, что даже не очень компетентные откровения Эммануэля Макрона по этой теме вызвали интерес.

Россия — сверхдержава

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist назвал три сценария развития России. Первый говорит о том, что Россия может самостоятельно восстановить статус сверхдержавы. По мнению президента Франции, сделать "это будет чрезвычайно сложно", поскольку РФ не хватает экономической мощи и численности населения.

"Улучшить демографическую и экономическую ситуацию за счет миграции у Москвы вряд ли получится. То, что население России включает в себя (мусульман) — и страна окружена мусульманами, это создает для нее проблемы. Учитывая огромный размер территории, она могла бы получить огромное преимущество за счет миграционной политики. Но нет, это православный консервативный проект, поэтому это не сработает", — сказал президент Франции.

Заметим, что понятие сверхдержавы подразумевает государство, которое ставит себе задачу установления мирового господства и имеет необходимые для этого ресурсы, в том числе население не менее 250 миллионов человек для подъема за счет внутреннего спроса. Термин возник в 1944 году на Западе, тогда по итогам Второй мировой войны признанными сверхдержавами были Советский Союз, США и Великобритания. Позже Великобритания потеряла свои колонии и выбыла из списка, после горбачевской "перестройки" перестал быть сверхдержавой и СССР.

Как сказал "Правде .Ру" профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук в МГУ Андрей Манойло, России не нужен статус сверхдержавы, России нужен суверенитет, то есть право и возможность принимать решения по внутренней и внешней политике суверенно, а не под давлением какой-либо страны, групп стран и уж, тем более, не по указке Соединенных Штатов. Эксперт подчеркнул, что мощь государства определяется не численностью населения, а его образованностью, уровнем интеллектуального развития, профессионализмом. А это у россиян есть.

По словам политолога, экономика "у нас сейчас балансирует где-то в районе плинтуса, рискуя завалиться за плинтус". Но важно при этом понимать, что Макрон не является экспертом ни по российской экономике, ни по российской демографии, у него нулевой опыт административного управления в России, поэтому у него нет "морального права рассуждать о российской экономике".

Добавим, что Макрон не учитывает, что у России с населением 148 млн человек есть интеграционный проект — ЕАЭС, в его рамках, с учетом объявленного вступления Узбекистана, население блока будет за 250 миллионов, что позволит сделать внутренне рентабельными многие наукоемкие технологии. Интеграция также предусматривает выстраивание общей системы безопасности и усилит сопряжение с китайским проектом, который совсем не опасен для России, как считает Макрон, а наоборот — формирует противовес евроатлантической интеграции.

Кроме того, "православный консерватизм" отлично уживается с исламским и ничуть не препятствует миграции мусульман в места их компактного проживания. Но делать из Москвы Париж, где мусульман больше, чем католиков — увольте. Путин даже находит, что православие ближе к исламу, чем к католицизму и это правильно, поскольку обе религии — это религии единобожия, а католицизм возвел Христа в ранг Бога.

Россия — вассал Китая

Эммануэль Макрон утверждает, что второй путь, по которому может пойти Россия — "евразийская модель". Однако, по словам президента Франции, в регионе уже доминирует Китай. ""Я ни на секунду не представляю себе, что его (Путина) стратегия — быть вассалом Китая", — пояснил лидер Франции. Как мы выяснили выше, ни о каком вассальстве речи не идет. По мнению Андрея Манойло, политика России на евразийском пространстве должна выстраиваться с точки зрения усиления экономического и политического взаимодействия в рамках ЕАЭС и с другими странами, в первую очередь, с Китаем и Японией, а также странами, входящими в ОДКБ, ШОС, БРИКС.

Россия — партнер Европы

Третий вариант развития, который предлагает Макрон для России — это сбалансированная модель отношений с Европой, лидер Франции утверждает, что Европа — не вассал США, как полагает, по его мнению Путин. Макрон не исключил, что "перезагрузка" отношений ЕС и России может занять десять лет. "Если мы хотим построить мир в Европе, восстановить европейскую стратегическую автономию, нам нужно пересмотреть нашу позицию по отношению к России", — заявил французский президент.

По мнению Андрея Манойло, Макрон раздел на три сценария то, что является частью единого целого, "то есть это те компоненты, без которых Россия ведущую роль в мировой политике играть не может"."Политика России в отношении Европы должна строиться на принципе сбалансированного партнерства. В этом Макрон прав", — отметил эксперт.

"В России главная проблема сейчас — это отсутствие вектора развития, то есть, не понятно, куда мы идем, что именно мы строим. Есть какие-то стремления жить настоящим, сегодняшним днем, лишь бы сегодня день прошел и слава Богу. И ситуация, при которой зарубежный лидер указывает нам эти видения будущего, вплоть до траектории развития, она, конечно, не может считаться нормальной, мы сами должны определять, куда идет общество и куда оно должно идти, и что мы строим: коммунизм, капитализм или что-то еще", — сделал вывод Андрей Манойло.

Читайте по теме: Эксперт: евразийская интеграция - острая необходимость для России

Пять мудрых шагов Москвы по азимуту Ташкента

Эксперты объяснили, почему Макрон нужен Путину, а Путин - Макрону