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Автор Любовь Степушова

Бразилия организовала кризис в БРИКС

Мир

В Бразилии закончился саммит БРИКС, блок потерял консенсус по многим международным вопросам из-за позиции Жаира Болсонару.

БРИКС — это уже не вместе

Президент Бразилии не разделяет взгляды коллег на дестабилизирующую роль США в мире и Южной Америке в частности. Саммит в Бразилии с его подачи превратился в двусторонние встречи и выслушивание претензий от бразильской стороны. Вряд ли для этого Владимиру Путину стоило лететь на другой конец света. Ранее БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) был ценен именно своей солидарностью по многим геополитическим процессам, которая диалектически противостояла солидарности США и их вассалов.

Болсонару, в частности, жаловался на то, что что Бразилии мало выделяется средств на ее проекты из банка БРИКС. Болсонару заявил, что пятерка стран должна работать над преодолением дисбалансов "в ущерб Бразилии". "В портфеле финансирования Нового банка развития (НБР) из 45 проектов, уже утвержденных НБР, только шесть являются бразильскими", — сказал он. Заметим, что НБР одобрил семь проектов в России, семь в Южной Африке, 12 в Индии и 13 в Китае. При этом, начиная со следующего года, страны БРИКС рассматривают возможность открытия своих финансовых портфелей для стран, не входящих в группу. Сомнительно, что теперь Бразилиа на это пойдет.

Созданный в 2014 году Новый банк развития имеет уставной капитал в размере 50 миллиардов долларов, равномерно распределенный между пятью странами БРИКС. Каждый год страны вкладывают 1 миллиард долларов в свои активы. На практике каждому государству принадлежит 20% капитала НБР.

Ничего о кризисе в Латинской Америке

В геополититческой части резолюции по итогам встречи ничего не сказано о кризисах в Латинской Америке, например, в Боливии, Венесуэле, Эквадоре, Чили и Перу, потому что позиция Бразилия резко отличается от позиции остальных членов БРИКС. Например, Болсонару — единственный в блоке, кто защищает Хуана Гуайдо как легитимного представителя Венесуэлы, в то время как все четыре другие страны признают Николаса Мадуро в качестве законного президента. Различаются позиции и по Боливии.

В резолюции есть заявления по Сирии, Йемену, Палестине, Персидскому заливу, Афганистану, Корейскому полуострову, Ливии и Судану. Что касается Сирии, блок подтвердил свою приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны" и заявил, что "не может быть военного решения сирийского конфликта". По конфликту между Палестиной и Израилем, БРИКС подтвердил, что "два государства на этой земле позволят израильтянам и палестинцам жить бок о бок", но призывал к "новым творческим дипломатическим усилиям для достижения справедливого решения".

Это реверанс в сторону Болсонару, который поддерживает позицию Дональда Трампа о переводе посольства США в Иерусалим, в то время, как остальные члены БРИКС осуждают решение Трампа. Другие геополитические высказывания носят общий характер с пожеланиями " продвижения позитивной и конструктивной повестки дня".

Каждый о своем — насущном

В своих речах президенты говорили более о своем насущном. Президент Китая Си Цзиньпин раскритиковал "протекционизм" и "односторонность" в торговых отношениях между странами. Он отметил, что развивающиеся рынки, такие как страны БРИКС, "должны понимать" нынешнее время и углублять партнерские отношения по таким вопросам, как коммерция, технологии и связь."Эти усилия дадут новый импульс для стимулирования экономического роста и процветания наших стран", — заявил он. Это он, видимо с намеком на свои технологии 5G. Отметим, что Болсонару, если Трамп попросит, откажется от китайских технологий, не задумываясь.

Владимир Путин говорил о необходимости усилий БРИКС, чтобы взять на себя "ведущую роль" в ООН. "Мы должны работать более энергично, более преданно и решительно в продвижении позитивной международной повестки дня. Мы должны объединить страны-единомышленники для решения насущных глобальных и региональных проблем ", — сказал Путин. Здесь о единомышленнике Болсонару говорить не приходится.

Премьер Индии Нареандра Моди предложил, чтобы министры иностранных дел стран группы собрались вместе и обсудили снижение налогообложениия транзакций между странами. Об этом говорят давно, а "воз и ныне там". Моди также сказал, что многосторонность и "основанная на правилах" внешняя торговля сталкиваются с проблемами, и призвал к совместным действиям БРИКС для преодоления барьеров. "Чтобы реформировать и укрепить Совет Безопасности, ВТО и другие глобальные органы, мы должны действовать сообща", — сказал он. Он также сослался на угрозу терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности для мировой экономики с потерями в 1 триллион долларов. "Это ставит под угрозу наше развитие и нашу торговлю", — сказал Моди.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "будучи страной, которая в первую очередь является экспортером сырья для своих партнеров по БРИКС, Южная Африка хочет двигаться в направлении торговли с более высокой добавленной стоимостью, стимулирования роста и диверсификации нашей экономики". Он также выступил за расширение сотрудничества в торговых отношениях между странами и привел в качестве примера создание зоны свободной торговли на африканском континенте.

"Африка в целом более чем готова сотрудничать с другими странами, чтобы создать зону свободной торговли, которая вступит в силу в мае 2020 года. Сбылась мечта наших отцов-основателей Африканского союза". Это приведет 54 страны к единому рынку с общим населением 1,2 миллиарда человек ", — добавил президент.

Вывод можно сделать следующий: БРИКС превращается в союз России, Китая и Индии — РИК.

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