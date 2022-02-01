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Автор Екатерина Широкова

FSP: США заподозрили Бразилию в предательстве из-за визита Болсонару в РФ

Мир

Власти США выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию. По сообщению бразильских СМИ, причиной такого "давления" на правительство могут быть опасения, что Болсонару встанет на российскую сторону в "украинском конфликте".

FSP: США заподозрили Бразилию в предательстве из-за визита Болсонару в РФ

Как отметили в МИД Бразилии, в разговорах нет прямого заявления, однако, "посыл" властям понятен.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте", — пишет издание Folha de Sao Paulo.

Согласно информации, пока МИД не принял никакого решения после озвученных "аргументов" с американской стороны. При этом авторы статьи подчёркивают, что цель Вашингтона как минимум "отложить визит" Болсонару, если не получится отменить.

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"Бразилия повторит судьбу Украины"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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