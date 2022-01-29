Политолог: Белый дом на самом деле подыгрывает российской пропаганде

Политолог Владимир Фесенко заявил, что рекомендации Белого дома для дипломатического персонала и членов их семьи о том, что следует уезжать из Украины, серьёзно портят репутацию страны, сообщает "НВ".

По мнению эксперта, США таким образом демонстрируют собственную слабость и показывают, что боятся. Кроме того, Фесенко считает, что это поведение подыгрывает российской пропаганде.

Он также, отметил, что Россия вполне может начать использовать этот факт в своих интересах

Ранее посольство США в Киеве обратилось к американским гражданам с рекомендацией покинуть территорию Украины, потому что ситуация с безопасностью в стране сейчас является нестабильной и непредсказуемой. При этом в Госдепе Штатов уточнили, что призыв покинуть Украину является лишь мерой предосторожности, и вовсе не означает, что эскалация на северо-востоке страны неминуема.

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