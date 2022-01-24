ЕС выяснит точную причину эвакуации американских дипломатов с Украины

ЕС выяснит точную причину эвакуации американских дипломатов и их семей с Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, европейские дипломаты не собираются покидать Украину. Он уточнил, открывая заседание руководителей МИД Евросоюза в Брюсселе, что в организации пока не знают, почему Штаты приняли решение эвакуировать своих специалистов из Киева.

"Госсекретарь Энтони Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин", — приводит РИА Новости слова Борреля.

Он призвал не "драматизировать ситуацию", ведь переговорный процесс по кризису вокруг Украины продолжается.

Ранее Госдеп США опубликовал распоряжение, в котором сказано, что некоторые сотрудники американского посольства в Киеве могут покинуть Украину, передаёт Reuters.

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