Посольство США в Киеве предложило своим гражданам покинуть Украину

Согласно заявлению посольства США в Киеве, американским гражданам рекомендуется покинуть территорию Украины, потому что ситуация с безопасностью в стране сейчас является нестабильной и непредсказуемой.

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", — посоветовали в посольстве.

Как напоминает РИА Новости, ранее Госдеп США опубликовал заявление, согласно которому все члены семей американских дипломатов должны покинуть Украину с 24 января в обязательном порядке, а сами дипломаты — в добровольном. Остальных американцев призвали уехать с Украины, используя коммерческие рейсы, в связи с невозможностью гарантировать безопасность на территории страны.

В Госдепе уточнили, что призыв покинуть Украину является лишь рекомендацией и мерой предосторожности, и вовсе не означает, что эскалация на северо-востоке страны неминуема. Представители ведомства пояснили, что не хотели бы доводить до ситуации, когда эвакуировать граждан США понадобится в экстренном порядке, в случае продолжения эскалации.

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