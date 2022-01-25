Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа

Лучший ответ Москвы в ответ на продвижение НАТО на восток — это оказать на США давление в Латинской Америке. Кроме Кубы и Венесуэлы оказать в этом России помощь сможет Никарагуа.

Никарагуа — стратегический союзник России

Правительство Даниеля Ортеги, который недавно переизбрался на пост президента, установило тесные отношения с Россией с тех пор, как сандинисты вернулись к власти в Никарагуа в 2007 году. Ранее стратегическим союзником Никарагуа во время сандинистской революции 1980-х годов был Советский Союз.

Владимир Путин посетил Манагуа в 2014 году после "крымской весны", уже, вероятно, зондируя почву для будущих мероприятий по сдерживанию США в их зоне влияния. Манагуа поддержала Москву во всех геополитическсих спорах, включая признание независимости Южной Осетии и Абхазии и воссоединение РФ с Крымом.

Россия в ответ профинансировала множество объектов и инициатив правительства Ортеги:

построен военный учебный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в этом том году он подготовил не менее 410 специалистов правоохранительных органов;

оказана помощь по модернизации армии: поставлены 20 танков Т-72Б стоимостью 80 миллионов долларов, 2 зенитных установки калибра 23 мм (ГРАУ 2А13), два транспортных вертолета Ми-17В-5, а также "партия" бронетехники и четыре патрульных катера примерной стоимостью 45 миллионов долларов.

выделено 26 миллионов долларов для борьбы со стихийными бедствиями;

построена станция слежения ГЛОНАСС (в США подозревают, что следит она и за их территорией);

поставлены безвозмездно более 500 автобусов для городского транспорта;

выделены деньги на развитие школьного питания (10 млн долл. вместе с Кубой);

в Латиноамериканском институте биотехнологии имени Мечникова в Манагуа налажено производство российской вакцины CoviVac.

Учитывая постоянную травлю Ортеги в западных СМИ, и санкции, наложенные США на Никарагуа, нет сомнений в том, что правительство страны разместит на своей территории более обширные российские военные силы для формирования угрозы для Вашингтона. На этой основе можно и об Украине договариваться.

Латинская Америка хочет свободы от США

Россия почувствовала геополитическую силу в 2008 году после грузинского кризиса. Тогда же страны Латинской Америки стали задумываться об укреплении суверенитета. Беспардонное вмешательство англосаксов в их внутренние дела (перевороты в Гватемале, Чили, Венесуэле, фолклендский кризис, блокада Кубы, вторжение в Гренаду, на Панаму и так далее) побудило их искать другой центр силы.

Многие из правительств сделали ставку на Москву, которая стала налаживать тесные связи о странами блока ALBA, возглавляемым Каракасом, Манагуа и Гаваной. Россия подписала с ними соглашения о доступе к их портам и аэродромам.

В период с 2001 по 2013 год Россия продала Латинской Америке оружия на 14,5 миллиардов долларов, и к 2014 году российское военное присутствие в регионе было значительным.

В 2014 году Россия расширила свои политические и военные связи с такими странами, как Бразилия и Аргентина, которые, хотя официально и не входили в ALBA, но возглавлялись антиамериканскими правительствами, поддерживавшими прогрессивные силы региона.

Сейчас в Аргентине вновь у власти левое лояльное России правительство Альберто Фернанадеса, в Бразилии к этому дело тоже идёт. Жозе Инасио Лула да Силва имеет хорошие шансы победить на предстоящих в этом году президентских выборах. Левые правительства уже у власти в таких странах, как Мексика, Боливия, Перу, Чили. Недавно лидер Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор предложил создать союз в регионе "наподобие ЕС", но без США и Канады.

Россия готова к выдвижению в Латинскую Америку

23 июня в ходе Московской конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Никарагуа, Куба и Венесуэла, нуждаются в поддержке Москвы "сейчас больше, чем когда-либо", чтобы справиться с тем, что он классифицировал как "угрозы", включая "открытое применение военной силы" .

Президент Владимир Путин на прошлой неделе провёл телефонные переговоры с лидерами этих стран.

Отношения между США и РФ обострились после того, как Москва потребовала письменных гарантий безопасности, в частности, что НАТО никогда не будет на Украине и там никогда не будет размещено стратегическое оружие. Если таких гарантий не будет, то Владимир Путин, как сказали в Кремле, примет односторонние меры "военно-технического характера".

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