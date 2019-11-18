Мнение: блокада Украины Россией усилит экстремистов

Что потеряли Украина и Россия от разрыва нормальных экономических связей? Почему на Украине до сих пор сильны позиции сил, которые предлагают оборвать все связи? А если России самой перекрыть Украине все краны и розетки? Как подействует на Украину ее блокада со стороны России?



А если Россия устроит Украине блокаду?

Об этом специально для "Правды.Ру" свое мнение высказал президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

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— Александр Андреевич, предыдущее власти хотели вообще отменить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Теперь новый министр инфраструктуры и транспорта хочет решить конфликтную ситуацию с вагонами. Появились предложения восстановить авиационное сообщение. Что мешает это сделать Зеленскому? Вероятно, как вы уже сказали, постоянная напряженность помогает отвлекать народ от насущных проблем, на конфликт с Россией можно все свалить?

— Ну, артист. Вот это же беда просто. Некоторые политики уже задают вопрос: а сколько можно играть на публику и ничего толком не делать? А другие отвечают: он же артист, он и пять лет может играть. Он ведь такой большой опыт имеет. Пять лет можно играть, он и сам так говорит. Но если пять лет только играть и ничем нужным не заниматься, то что же будет-то?… Ну, говорит, будет все как есть. То есть меняться ничего не будет.

Вообще ситуация на Украине характерна тем, что у нас на сегодняшний момент как бы мало что меняется даже в худшую сторону, но и в лучшую точно ничего не идет. Все само собой как бы течет немножко в своем направлении. Это некоторых устраивает. Некоторые говорят: ну какое-то время это, может, даже хорошо. Но сколько мы будем так плыть? Вечно?…

— В России есть точка зрения, достаточно распространенная, что мы должны вообще порвать все отношения с Украиной, потому что украинцы — уже совсем не братский народ.

— Так на Украине тоже есть такая точка зрения.

— Россия, судя по всему, в газовом вопросе не будет идти навстречу Украине. Новак уже сказал, что договора не будет. Как вы считаете, во всем виновато политическое руководство, экономическое или олигархия, что никак не могут договориться? Может быть России тогда следует мягкую силу применить? Если Россия вообще перекроет газ и электроэнергию, может быть, тогда украинское руководство хоть немного образумится? Или нормальным украинцам надоест терпеть и они скинут эту власть?

— Наоборот будет. Абсолютно. Нет, на сегодняшний момент действительно, ошибочно ведут себя и Россия, и Украина. Когда Майдан только начинался и тому подобное, конечно, я много раз даже на украинском центральном телевидении выступал, говорил: ребята, это закончится плохо. Теперь, когда оно плохо там действительно закончилось, все говорят: ну, мы ж не знали, что так будет…

Нет, вас предупреждали, я вас предупреждал. А вы меня ругали, говорили, что нет, будет все хорошо. Только внешнюю торговлю сравнить 2013-й и 2018-й годы — 12 миллиардов долларов разница! Очень много потеряла Украина за это время. Но если посчитать, сколько потеряла Россия, тоже минус 22 миллиарда.

— Мы-то на санкциях много потеряли, но зато что-то свое восстановили.

— Я просто беру только внешнюю торговлю.

— Но ведь у нас многие все время пытаются спасти наших братьев, хотя многие там говорят, что вы нам не братья. Россия правильно себя ведет или все-таки жестче надо?

— Вот если разорвать все связи, тогда уже действительно президентом Украины будет Турчинов, Парубий или еще хуже них. Железно.

— Почему вы так уверены?

— А потому что вы даже не представляете, какой будет эффект и к чему это приведет… Даже Восточная Украина будет выступать против, все будут исключительно только антироссийские. Это сработает. Почему проиграл Порошенко? По той простой причине, что как раз в окружении Порошенко выступали за разрыв связей… Даже предлагали: давайте отзовем послов, разорвем все дипотношения… Все это было. И мы видим, к чему это приведет.

То есть на сегодняшний момент как раз Зеленский — это нейтральный, который еще туда-сюда. Но если будет разрыв, Зеленского быстро сметут, но поставят к власти Порошенко или кого-то вроде того, а то и намного хуже, потому что тут есть другой обратный вариант. Вот это, что называется, "ага, они плохие, а мы еще хуже".

У нас, наоборот, в идеальном варианте было бы хорошо, действительно, если бы эти олигархи хоть немножко договорились и, вместо того чтобы уничтожать друг друга, начали немного сотрудничать. Опять же, есть такой маленький нюанс. Вот когда с Крымом все это произошло, Украина решила прекратить железнодорожное сообщение, я говорил, что, наоборот, надо обязательно оставить, для того чтобы было проукраинское лобби в Крыму.

Нет, прекратили все, и поэтому потеряли все — всякое влияние и контакты. Тут все это работает наоборот. Здесь надо обратный ход делать. Если вы хотите, чтоб ваше лобби было в другой стране, то надо, наоборот, заигрывать, а не проигрывать. Только надо это делать более грамотно и красиво, а не топорно. А полный разрыв в действительности только повысит и укрепит экстремизм.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев