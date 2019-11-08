Применимы ли мировые практики для решения конфликта в Донбассе

Как остановить военный конфликт в Донбассе? Возможно ли примирение? Активная фаза боевых действий давно закончилась, но напряженность сохраняется все эти годы, обстрелы мирных городов и сел украинская сторона устраивает практически ежедневно…



А если Россия устроит Украине блокаду?

К сожалению, как мировой, так и наш общий отечественный опыт свидетельствует, что примирение возможно только через многие десятилетия, и то осадочек остается…

Об этом "Правде.Ру" рассказал президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Читайте начало интервью:

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— Александр Андреевич, можно ли заморозить конфликт в Донбассе по примеру Приднестровья. Сейчас там уже стали говорить о возможности реинтеграции. Может быть, и России это было бы выгодно. Возможно, санкции с нас потихонечку сняли бы. Как вы считаете?

— Я думаю, что прежде всего для всех жителей ДНР и ЛНР это было бы хорошо, да и вообще для всех.

— Только одно смущает: в Приднестровье все-таки не было такой националистической базы под этим конфликтом.

— Нет, была, там сильно все это было. Ведь вначале из-за чего поднялись? Свирепые молдаване хотели вырезать всех русских, которые живут в Молдавии. Такое было. В самом начале там действительно перегибы были и со стороны власти. И там в основном конфликт был действительно межнациональный.

— Но все же у них нет таких национальных "героев", как Бандера и т. д.

— В Молдавии тоже есть. Еще какие "герои"!… Мало того, есть даже изречение "Великая Молдавия". Великая Молдавия — это Румыния и Молдавия. Конечно, в Румынии это Великая Румыния. И ведь Румыния переводится как страна римлян, самая что ни на есть древняя и великая… То есть там такие амбиции есть, если только копнешь, мало не покажется.

— Ну все же там не было такой крови, наверное.

— Да, слава Богу, там действительно быстро остановили конфликт, прекратили стрелять. Это очень хорошо. В Донбассе на сегодняшний момент активная фаза тоже, в общем-то, прекращена. Но время от времени обстрелы идут. Даже если смотреть по отчетности, есть раненые, есть убитые…

— Кстати, все-таки много. И обстрелы городов и сел украинская сторона устраивает практически ежедневно. Люди гибнут, и сейчас, наверное, даже больше, чем два-три месяца назад.

— Да, ситуация шаткая. Но все-таки сейчас не активная фаза, а относительное затишье… В 2014–2015 годах за день погибали сотни… Только ОБСЕ официально насчитала почти 16 тысяч за это время. Сейчас хотя бы меньше людей погибает и ранений меньше. Но если с двух сторон идут обстрелы, то всегда такое будет.

Ведь на любых учениях, даже когда используются холостые, все равно есть потери. А здесь — в любом случае. Единственное, что активная фаза прекратилась, но совсем вооруженный конфликт все никак не закончится… Хотя вот кажется, что уже все, ну хватит же, сколько же можно людей ни за что убивать… Но все равно это так и продолжается.

— Да, и уже много погибло мирных жителей, в том числе детей. Возможно ли примирение хотя бы через много лет? Сколько потребуется времени — десятилетия, сто лет? Пока даже не видно, как можно примиряться-то, на чем?

— Ситуация действительно очень сложная. Там же получилось, что произошли даже разрывы в самих семьях. Погибли люди с двух сторон. И на сегодняшний день даже говорить о примирении, конечно, очень сложно. Претензии здесь с обеих сторон. Эти говорят: "Вы нас убивали". И другие отвечают: "Вы нас убивали"…

Поэтому я не могу себе представить, что все это будет легко урегулировать, тем более помириться. Вот когда окончилась гражданская война в России, ведь белые и красные не примирились. Ну да, только где-то через 70 лет они примирились. Но вначале-то это же было действительно непримиримо. Такого и представить невозможно. Так и здесь…

Вот даже одни говорят: "Давайте сделаем особый статус". Я говорю: "Хорошо. Блокпосты разбирать будете?" А при чем, говорят, блокпосты? Вы представляете, что на сегодняшний момент с двух сторон стоят люди с оружием. Вы приходите и говорите: "Все, оружие сдавайте". И как это воспримут?… Каждая из сторон будет кричать: "Нет, пускай та первая". Это совершенно нереально.

Но, конечно, обязательно нужно искать решения, смотреть на то, как это было у других. Сейчас все уже забыли про Ливан. А ведь в Ливане довольно долго тоже воевали. И урегулировали конфликт не так давно. А сколько было принято решений ООН, сколько было направлено миротворческих миссий, но никакое решение не помогало. Там была та же самая ситуация.

— Пока они сами не договорились между собой…

— Да, но все равно, хотя они как-то разделили стороны, примирились, но все равно блокпосты же остались и оружие осталось. То есть все равно ситуация достаточно неустойчивая и время от времени обостряется… И так происходит практически после всех конфликтов: затишье, обострение и т. д.

Подобное было и в Нагорном Карабахе, там вообще еще во времена Советского Союза началось, наверное, первый такой конфликт. Это ж когда было! Я думаю, что многие сейчас уже и не помнят об этом. Сейчас Нагорный Карабах уже не в топе новостей, потому что там тоже уже давно относительное затишье.

На сегодняшний момент там не воюют, не стреляют постоянно. Но время от времени все равно обострения случаются и стреляют тоже. Хотя прошло уже примерно лет десять после окончания военных действий, но потом опять что-то случается. Вот казалось бы, ну что ж вы уже там?… Уже все блокпосты выставили, окопы там накопали, все. Нет, время от времени начинается.

И вот эта нерешенность проблемы практически вечная. Казалось бы, и в Донбассе уже очень долго все это продолжается, за пять лет можно было действительно остановиться, договориться и разграничить… Обращаю внимание, что вообще-то развод войск был. Развели, потом обратно свели, это все как всегда…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев