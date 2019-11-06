Война в Донбассе: шоу продолжается

Почему на Украине главная новость — разведение сил в Золотом и подобные вопросы? Сколько "азовцев" среди так называемых волонтеров? И почему их не разгонят, если их мало? Почему представители украинской власти совсем не говорят о ценах, коррупции, инфляции?… Почему Зеленский так и не стал президентом, но продолжает совершенствоваться в мастерстве комедианта?



А если Россия устроит Украине блокаду?

Об этом "Правде.Ру" рассказал президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Читайте начало интервью:

Мир в Донбассе нужен населению, политикам — нет

— Александр Андреевич, Зеленский был на линии разграничения в Золотом, разговаривал с ветеранами полка "Азов".

— Нет, официально они называются волонтеры.

— Они называются волонтеры?

— Да.

— Но они все-таки в этом полку служили?…

— Смотрите, какая ситуация. Официально они себя называют волонтерами, они якобы без оружия. Обращаю ваше внимание, это они сами утверждают, что у них нет оружия. Понятное дело, что с оружием. Но официально — нет, официально — волонтеры. Они вроде бы приехали в Золотое оказывать гуманитарную помощь жителям. Я это говорю, чтобы вы правильно поняли, как они себя позиционируют.

На самом деле смотрите, какая здесь ситуация. Там действительно есть часть людей, которые когда-то воевали. Но практически таких очень мало. В основном там все-таки люди, которые никогда не воевали. Это большей частью, скажем так, политические активисты, которые так или иначе, но больше всего занимаются политическими заявлениями, пиаром.

Даже тот человек, с кем общался Зеленский, не воевал. Он действительно никогда не воевал, никогда не был на фронте. Просто он себя и так и эдак позиционирует, но вы же понимаете, что одно дело — поговорить, другое дело — как оно в реальности… А таких людей, которые воевали в "Азове", там вообще довольно мало, судя по некоторым данным…

— Сколько?

— Одни говорят: 11 человек; другие — 12. Но в любом случае это единицы, а не основная масса…

— Что же их не разогнать, если там просто 11-12 человек?

— Не надо. А зачем разгонять? Вот представьте, что их действительно разогнали. А что же дальше по телевизору показывать? Нет. На сегодняшний момент это очень нужно политикам. Понимаете?…

— Так избиратели же хотят мира, избиратели недовольны. Рейтинг упал у Зеленского до 60 процентов.

— Шестьдесят процентов — это высокий рейтинг.

— Но был еще недавно 72 процента.

— Да. но это нормально. Рейтинг в любом случае у президента Украины всегда падает вскоре после выборов. Этому давно никто и нигде не удивляется. Но здесь это всегда больше и еще есть нюансы в ситуации. На сегодняшний момент я склонен предполагать, что-то, что мы увидели, — это рояль в кустах. Я считаю, что это было заранее подготовлено. И эти люди, и Зеленский, и выступление, и все остальное. Причем он действительно с точки зрения актера (мы сейчас не рассматриваем его как политика) свое выступление сыграл шикарно, замечательно.

— Но мне кажется, он там все-таки искренне разговаривал с этим человеком, волонтером.

— Даже очень искренне. Опять же, смотрите... Вот он действительно сыграл, но искренне. Сейчас люди говорят, что он там говорил не как политик. Да, он не говорил как политик. Он говорил как артист, которого хотят слушать зрители. Что надо ему сказать? Какая сейчас ситуация? Что надо людям.

Действительно, сейчас население при общении очень любит использовать нелитературные выражения. И это им нравится. И в некотором случае им нравится, когда президент говорит неофициально. Это тоже надо учитывать, поэтому идет такая игра на народ. Просто мы привыкли, что президент должен быть такой серьезный и официальный…

Да, есть вариант, когда президент выступает очень торжественно. Но основная масса людей воспринимает даже не суть речи, а по принципу: это некрасиво, а вот это красиво. Он действительно сыграл. На сегодняшний момент он показал, какой он, скажем так, демократ, он не будет закатывать в грязь, но он решает вопрос, он идет на диалог.

А на Украине тема диалога с народом вообще очень популярна. И он ее разыгрывает. Да, он идет и обращается к народу. Вы знаете, такое понятие и положение, как "добрый царь", который общается с народом, некоторым избирателям ужасно нравится. Вот уберете эту картинку… О чем тогда говорить? О тарифах, о ценах? Нет, лучше не надо. Вопросы эти очень болезненны и опасны. А вот такая картинка всегда красива.

— А кто стоит за этими, как вы сказали, официально именуемыми волонтерами?

— За ними стоит Аваков.

— Потому после визита Зеленского он даже заявил, что если вы попробуете убрать этих людей, я уйду…

— Да. А старший сказал: "Ничего такого подобного не было". Там вообще до смешного...

— Вы так минимизируете все это, что там типа все один цирк, театр, а люди гибнут, идет война…

— Нет, давайте так. Рояль в кустах был. Это все явно. К сожалению, сейчас он есть. К сожалению, шоу продолжается. Хотите вы этого или не хотите. Вам лично это может не нравиться, жителям ЛДНР это не нравится. Но оно продолжается, потому что оно работает. Все это рассчитано на определенное количество зрителей, на количество избирателей.

Этот спектакль рассчитан в определенной степени на то, чтобы граждане Украины не задавали вопросы про зарплату, не задавали вопросы про тарифы, про отопление и другие неудобные вопросы. Вот это не надо. Зеленский и вся остальная власть этого не хотят. А вот про Донбасс поговорить — пожалуйста!

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев