Кипрский сценарий на Украине - реально ли?

Есть ли у Зеленского план "Б" по Донбассу и в чем он заключается? Возможен ли на Украине Кипрский сценарий и хорош ли он? По какой линии разделено украинское общество и сможет ли Зеленский его объединить?



А если Россия устроит Украине блокаду?

Об этом "Правде.Ру" рассказал президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

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— Александр Андреевич, ваше видение, как будет все-таки двигаться ситуация в Донбассе, в каком направлении? Сообщалось, что у Зеленского есть так называемый план "Б".

— Есть.

— Это какой-то вариант по кипрскому сценарию. Хотя уж каких только предложений не было. И хорватский сценарий рассматривался, правда быстро отказались.

— Ну хорватского точно не было, по крайней мере, всерьез не рассматривали.

— Да, это просто силовая операция. Наверное, Зеленский все-таки не пойдет на это. Теперь кипрский сценарий обсуждается на полном серьезе. То есть отгородиться стеной или валом и блокаду устроить?

— Отгораживаться никто там не будет. Кипрский сценарий — это немного не так. Сейчас фактически реализуется как раз кипрский сценарий, просто мало кто знает, что это такое. Действительно был момент, когда там поругались, в результате разделили Кипр на две части.

Там есть посередине нейтральная серая зона, но там стоят войска ООН. Она проходит даже по некоторым городам, они фактически разорваны на две части. Много домов там полностью заброшено, причем все это продолжается еще с 70-х годов. И на сегодняшний момент никакого нормального решения нет. Хотя были уже не раз договоры между северным и южным Кипром, многие страны участвовали в этом как посредники, договаривались.

Даже проект Конституции был подготовлен, который решал бы этот вопрос. Но на деле никакого решения абсолютно. Единственное, что они недавно сделали реального, как бы шаг небольшой, — это разрешили лицам из южного Кипра ездить в северный, а из северного — в южный без ограничений. И это все что есть.

— На Кипре — турецкая сторона и греческая, конфликт по национальному признаку.

— Ну частично.

— На Украине какой признак, разделяющий обе стороны?

— Деньги. Ситуация довольно простая. Ничего бы, конечно, в Донбассе не было бы, если бы действительно не было Майдана в Киеве. Это понятно. И тем более, если бы Янукович не убежал.

Пока президентом был Янукович, новодонецкие (назовем их) его слушались. А когда он убежал, они начали разворовывать его имущество и имущество тех донецких, которых он забрал в Киев. В результате, произошел обычный дерибан имущества. А когда идет дерибан имущества, появляются оружие, власть, те, кто считает, что несправедливо поделили. И на сегодняшний момент невозможно решить вопрос ДНР и ЛНР еще и потому, что как только пытаются решать, сразу же появляются ребята от Януковича, от Ахметова и говорят: "Верните то, что украли".

А те говорят: "А мы не вернем, это мы украли по-честному". Все. И это действительно противоречит. Тем более, такая же ситуация и с тем, что так же отжали активы Януковича и других уже и в Киеве. Тоже говорят: "Верните…" И такой же ответ: "Нет, мы по-честному отжали". И на сегодняшний момент решить все это просто невозможно, потому что любая гражданская война тоже всегда упирается в деньги.

— Если бы не были порваны связи с Россией, там бы уже такие деньги вертелись. Ведь были колоссальные проекты, Россия уже была готова только для начала 20 миллиардов вложить в Украину, а потом еще больше.

— Готова была, но не вложила же.

— Так сейчас уже обрывается газовая история. Украина лишится транзита. Опять же, это минус деньги. Получается, не все же дело в деньгах.

— Только в деньгах.

— Почему же нагнетается такая антироссийская истерия, которая полностью обескровливает экономику Украины? Это же самим тяжело и совершенно невыгодно. Не нужны никому российские деньги?…

— Стоп. Деньги всегда нужны. На сегодняшний момент украинские и российские олигархи как сотрудничали, так и сотрудничают. Да, они потеряли, спорить не буду. Но они публично это сотрудничество не афишируют. На сегодняшний момент большая часть бензина, который производится на территории Украины, — это не российский бензин.

— Через Белоруссию поставляется?

— Ну Белоруссия — это только ширма, мы же уже поняли. На Украине нет российского капитала. Конечно, нет. Это люксембургский капитал. Да, действительно, на сегодняшний момент часть украинских, российских и совместных предприятий замаскировалась под офшоры. Классика. Там оформлены в том числе и те отжатые активы. Они их поделили. Никто возвращать не хочет.

Вопросы очень болезненные. На сегодняшний момент действительно есть украинские бизнесмены, которые с удовольствием бы восстановили деловые связи с Россией. Никто не спорит. Что-то все равно делается, но чаще всего через схемы. Опять же, классика. На сегодняшний момент, даже если посмотреть на статистику, Украина очень много покупает угля в России. И, опять же, все понимают, что, скорее всего, этот уголь идет из Луганской и Донецкой областей.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев