Мир в Донбассе нужен населению, политикам - нет

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление. Он ожидает, что на встрече в "нормандском формате" удастся достичь договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Вот только будет ли, и если даже будет, то когда эта встреча, пока совершенно не понятно.



А если Россия устроит Украине блокаду?

А что киевским властям мешает просто прекратить все боевые действия против собственного народа? Зачем для этого нужны договоренности с другими государствами?

Почему на Украине главная новость — это все-таки разведение сил в Золотом? И совсем не говорят о ценах, коррупции, инфляции? Кто заинтересован в замораживании конфликта в Донбассе? Реально ли реинтегрирование в Украину ЛДНР? По какой линии разделено украинское общество и сможет ли Зеленский его объединить?

И как могла бы подействовать на Украину блокада со стороны России?

Об этом "Правде.Ру" рассказал президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

— Александр Андреевич, на этой неделе была многосторонняя встреча контактной группы, которая должна была определиться с "нормандским форматом", будет он, не будет. Встречались президенты четырех стран: Россия, Украина, Франция, Германия. Но стороны так и не договорились. Российская сторона была против, потому что Украина не выполняет даже первый пункт дорожной карты.

— Формулы Штанмайера.

— Да, в частности, развод сил в Золотом и Петровском. Это небольшие поселки в Луганской области. Но и там никак не получается или получается почти по Ленину, только наоборот: шаг назад — два шага вперед. С вашей точки зрения, почему? Действительно ли только в этом причина невозможности встречи в "нормандском формате", или есть еще какие-то причины? Да и зачем вообще такая встреча? Ведь никакие договоренности так и не выполняются.

— "Нормандский формат", конечно, уже давно под вопросом. Я далек от мысли, что такая встреча скоро будет. Хотя политики часто про это заявляют, Зеленский почти каждый день заявляет, что вот-вот будет. Но смотрите, какая реальная ситуация. Во-первых, этот формат никому не нужен. Потому что одно дело — что говорят политики, другое — что делают.

"Нормандский формат", по логике вещей, нужен будет, когда уже не то чтобы развели, а уже и вообще прекратили стрелять, успокоились. И тогда действительно могли бы собраться главы государств, чтобы решить вопрос, что же делать дальше. Украина, конечно, называет виновниками невыполнения соглашений, срыва разводов войск, ДНР и ЛНР, они — Украину.

Повторяется все то же самое уже в который раз. Поэтому мне кажется, до этого еще очень далеко. Потому что на сегодняшний момент то, что мы наблюдаем, что развод опять затягивается. Почему? С одной стороны, это просто выгодно Зеленскому. Он и не спешит. Выгодно это также ДНР, ЛНР — они тоже не спешат.

— По-моему, даже не хотят. Не то что не спешат.

— Да. Тут получилась такая ситуация, что все участники как-то не спешат. Мы не говорим про обычных жителей. Люди, которые живут в ДНР и, скажем, в Донецкой и Луганской областях на территории Украины, конечно, хотят мира. Но это простые жители. А там — политики. Две большие разницы. Политики не спешат.

Во-первых, политики, вы сами знаете, очень часто любят свои действия связывать с выборами, рейтингами, политическими заявлениями. На сегодняшний момент зачем Зеленскому спешить? Выборы еще далеко. Зачем, в общем-то, спешить Франции и Германии? Да, там что-то происходит, что-то уже долго происходит, вот опять что-то…

Хорошо, представим, что решили проблему с Донбассом. Они же думают: "А что теперь дальше для нас?" Ведь там же многие другие вопросы возникают. Плюс ко всему, смотрите, какая ситуация. Недавно в Луганске было массовое мероприятие. Я понимаю, что это просто как бы такая идея населения, которое проживает в Луганске. Вышло довольно большое количество жителей Луганска с таким требованием: "Мы хотим в Россию!"

— Да, был даже флешмоб такой.

— Это не более, чем желание, но это желание практически всего населения. Тут вы сами понимаете, политики же решают. Но они тоже не могут пойти против всех. Да, на сегодняшний момент я уверен, что если провести референдум в Луганской народной, в Донецкой народной республиках, порядка 90 процентов скажут: "Мы хотим в Россию".

По этой причине уже на сегодняшний момент я не представляю, как можно реализовать формулу Штанмайера. Да, развести можно. Но, опять же, получается, что республики Донбасса разводить не спешат. И я так понимаю, что не только сейчас, но и дальше тоже никто спешить не будет. Да, будем двигаться. Все говорят, что будем.

Понимаете, получается, что им как бы выгодно, чтобы каждый шаг, даже не шаг, а полшажочка — и большой PR, еще полшажочка — и снова PR, опять чуть-чуть — и пиар, пиар, пиар… Да, для них это выгодно, для населения — невыгодно. Это факт. К сожалению, политики мало думают про население. Больше думают про свой PR. Это всегда так.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев