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Автор Редакция рубрики "Мир"

Украинский эксперт: Украину загоняют в болото под лед

Мир » Бывший СССР » Украина print

Куда и почему ведут Украину нынешние власти? Почему бы России не предложить Игорю Коломойскому хороший совместный проект? Или Дональду Трампу? Может быть, тогда и проблем с признанием независимости ЛДНР не будет?


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Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Читайте начало интервью:

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— Александр Васильевич, на Украине все-таки остались нормальные люди. Но кто они, где они?

— Нормальные люди, живущие на территории Украины, понимают, что был государственный переворот, эта власть незаконна и преступна, война развязана под надуманными предлогами и нынешняя власть продолжает традиции тех преступников 14-го года. Много тех, кто не видит в России врага, они за сотрудничество, за возобновление нормальных отношений. Я думаю, таких людей много.

— Сколько их?

— Много. Судя по тому, что желающих заменить политику Порошенко было по крайней мере 73 процента, я думаю, очень много. Посмотрите на 9 Мая и Крестный ход… Просто люди знают, что их будет много, поэтому они не боятся.

— В этом году было больше, чем в прошлом?

— В этом году было даже больше, чем на юбилее. Говорят, что в этом году на Крестный ход вышло порядка 300 тысяч людей или даже больше. И это невзирая на то, что было очень сильное противодействие: не давали выехать, пропаганда велась. Так что нормальных людей на территории Украины, с нормальными христианскими православными ценностями, очень много невзирая на пять лет пропаганды и преследований, физических расправ.

Хотя сколько было таких случаев, начиная от Бузины и заканчивая теми людьми, которые до сих пор находятся в тюрьмах, о которых мы вообще даже не знаем. Там таких людей достаточно много, особенно в Харькове, в Одессе, да и в самом Киеве.

Так что в этом плане, с одной стороны, ужасно, что сознание человека настолько пластично. С другой стороны, в этом есть плюс, потому что мнение людей очень часто подстраивается под мнение большинства и пропаганды. Но это показывает, что все равно многие люди этому не поддаются и остаются адекватными и понимающими настоящее положение вещей.

Хотя жить в условиях этого когнитивного диссонанса очень сложно, ведь тебе каждый день говорят, долбят тебе в голову и ты пытаешься как-то найти для себя компромисс. И с каждым днем этот компромисс все-таки может двигаться. Совершенно стойких людей, действительно, не так уж много. Но, опять же, как показывает украинская практика, все-таки сохранивших совесть много.

— Почему Зеленский не выносит особенно важные вопросы на референдум, как обещал?

— А его все устраивает, судя по всему. Он меняет только людей, а политика до сих пор никаким образом не изменилась, только чуть-чуть стало легче — уже можно говорить по-русски. Если за это кто-то огрызается, ты можешь сказать, что и президент иногда по-русски говорит.

Но совершенно не решаются вопросы повышения уровня жизни, обнищания населения. В этом плане ничего решаться и не будет, потому что власти открыто заявили, какую политику будут исповедовать. Эта политика приводит к дальнейшему обнищанию бедных и увеличению социальной пропасти.

— Ваш прогноз — ждете ли вы каких-то позитивных результатов ввиду выполнения Минских соглашений?

— Я не жду никаких быстрых решений, это болото будет еще очень долгим. Процедура видится достаточно продолжительной.

— А обстрелы тоже будут продолжаться?

— К сожалению, да, будут. Вот на что можно было бы надеяться — все-таки на то, что обстрелов будет меньше, может быть, они будут сведены к минимуму. Можно также надеяться на то, что все-таки экономическую блокаду снимут, каким-то образом вернутся к здравому смыслу хотя бы не только в отношении Донбасса, но и в отношении России.

Может быть, меньше истерики будет, потому что есть у этой власти желание зарабатывать. Можно предположить, что все-таки есть такие основные идеи у того же Коломойского, у других деятелей, которые стоят за этими буратинами.

— А можно Коломойского перевербовать? Можно же предложить ему что-то, какую-то выгодную сделку?

— Его тоже с той стороны, из-за океана, уже хорошо держат за бороду. Я думаю, беда в том, что на каждого из этих деятелей компромата очень много и поэтому они впереди себя ставят вот этих премьер-министров, которые катаются на самокатах и сносят перегородки. Это вообще цирк на дороге, как говорят на Украине.

Так что на них будет сливаться негатив, они будут отвечать за все провалы в экономике, если они будут придерживаться этого курса, а они таки будут его придерживаться. Может быть, будет чуть легче Донбассу, если они снимут блокаду, будет интересней России, но населению Украины от этого легче намного не станет.

Потому что-то, что они сейчас напринимали, это все-таки полная деградация системы образования и медицинского обслуживания. Никто переживать за пенсионеров не будет. Эту власть люди вообще совершенно не интересуют. Хотя могли бы снизить тарифы на отопление после снятия экономической блокады с Донбасса.

Но пока они говорят, что мы, возможно, введем тотальную блокаду Донбасса. То есть беда еще и в том, что мы не знаем, чего от них ждать. Мы даже не можем представить какое-то общее направление, один и тот же деятель сегодня говорит одно, завтра — уже другое, его опровергают…

В принципе, конечно, это метание как в трубе, то есть влево-вправо по стенкам можно биться. Но напор идет все равно в одну сторону, и они движутся к уничтожению научного потенциала Украины, крупных предприятий. Тотальная приватизация до добра не доведет, а они планируют приватизировать землю.

В конце концов они доведут страну до того, что даже с приходом адекватных людей, которые захотят видеть будущее своих детей у себя в стране, а не в Лондоне или в Швейцарии, ничего вернуть уже будет практически невозможно. Потому что после того, как пройдет приватизация земли, бороться с каждым частным собственником, особенно с транснациональными корпорациями в международных судах о возврате неполученной прибыли, будет нереально. То есть они загоняют страну в болото под лед.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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