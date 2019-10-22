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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: России не хватает Украины

Мир » Бывший СССР » Украина print

Почему все-таки на Украине, которая несомненно и бесспорно является частью русского мира, так сильны антироссийские настроения? Откуда там взялось столько националистов-псевдопатриотов, которые в реальности работают против своей родины, разрушают ее, загребая жар-навар для Запада? И почему Россия не может действовать западными методами?


Куда заведет Украину "формула Штайнмайера"?

Что такое якобы неправительственные организации мягкой силы? Как возможно стать действительно независимыми в современном глобальном мире?

На эти вопросы "Правде.Ру" ответил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Читайте начало интервью:

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— Александр Васильевич, с вашей точки зрения, чего России не хватает, чтобы стать полноправным партнером Запада?

— Знаете, чего не хватает России, — ей не хватает Украины. У России с Украиной был бы самодостаточный геополитический полюс. Как бы там ни было, вот из-за чего и началось это все. Это идет уже давно — еще с развала Союза. Была задача как можно дальше оторвать Украину, с чем они и справились.

Обвинять Россию в том, что она не применяла методы мягкой силы, нельзя. Потому что в самой России в 93-м году тоже парламент расстреливали, потом две чеченские войны были. Поэтому никак нельзя говорить, что Россия должна была заниматься Украиной и остальными, если она сама была на грани развала, здесь с большим трудом победили международный терроризм и сепаратизм.

А у "партнеров" задача была четкая — оторвать. Я не буду банальные истины говорить, почитайте "Великую шахматную доску". Я думаю, если бы процесс интеграции в рамках СНГ, Таможенного союза, ЕАЭС пошел дальше, на Украине было бы 50 миллионов населения. Не было бы смысла уезжать, здесь была бы работа, люди бы видели будущее своих детей.

Сейчас же процесс тяжелый еще и в том, что трудоспособные и наиболее квалифицированные люди уезжают, забирая семьи, детей и родителей. Когда украинские власти говорят, что приток капитала по разным подсчетам от семи до 14 миллиардов долларов год, за счет этого держится курс гривны, поэтому народ за счет этого "штаны поддерживает". Но ведь люди уезжают теперь уже семьями. Печально, что люди не видят будущего.

— Но сейчас говорить о какой-то интеграции и даже нормальных отношениях не приходится. В нынешней ситуации — без Украины, что надо делать России, чтобы к ее мнению серьезно прислушивались?

— Да нет, никто же и не говорит, что это безысходная ситуация. Россию и так уважают и прислушиваются.

— Почему мы не можем порешительнее действовать?

— По-моему, достаточно решительно это было в защите миротворцев на Кавказе в 2008 году. И здесь все-таки тоже определенные действия предпринимаются…

— Пока не прижмет окончательно. А если показать Западу силу? Там же уважают и признают только сильных.

— К сожалению, это так. Но это и так в каких-то ситуациях происходит. Допустим, в случае со сложной сирийской проблемой, невзирая на сопротивление и введенные санкции Россия все-таки справилась. Там теперь уже добивают остатки террористов, контролируемых, может быть, Соединенными Штатами Америки, но окончательное решение — это все-таки дело времени. Я думаю, что с этим тоже будет покончено.

А все потому, что уже в 15-м году Россия на этом направлении поступила решительно и этим она не только спасла государство, но и еще решила многие проблемы. Потому что, если бы пала Сирия, были бы действительно колоссальные проблемы и для России, и для всего Ближнего Востока, и многих-многих других. Просто там, где могла, Россия решительно проявляла политическую волю и использовала возможности защитить свои интересы.

В случае с Украиной это было сделать действительно очень тяжело, потому что уже с момента развала Союза, даже еще раньше этого, здесь активно работали все эти многочисленные западные неправительственные организации. Это мягкая сила, которую Запад уже давно активно применяет, и она здесь очень успешно работала. Созрела целая прослойка населения, которая привыкла жить на эти гранты.

Это отдельный большой вопрос по поводу того, что из себя представляет так называемая "мягкая сила". Это намного серьезнее, чем люди обычно себе представляют. И эти так называемые неправительственные организации имеют влияние очень большое. И государственную поддержку они, конечно, тоже имеют очень серьезную.

В 90-м году была первая цветная революция на Украине, так называемая "революция на граните", там был молодняк. И уже в 2003 году многие из них получили министерские портфели. С ними изначально работали американцы, некоторые представители ездили к Катерине Чумаченко, которая уже тогда имела отношение к Украине, еще не будучи женой будущего президента Ющенко.

В России своих проблем такого плана и сейчас хватает. А уж тогда их было не меньше, чем у соседей, а может быть, даже и побольше. Как бы там ни было, но жить в этом мировом сообществе и быть от него независимым не получается. Чтобы быть совсем независимым, надо выстраивать свою практически полумировую систему, что, в общем-то, и делает Россия в союзе с Китаем и еще рядом стран. Но разумеется, это дело глобальное и быстро его никак не сделаешь.

— Все-таки хотелось бы как-то порешительнее.

— Конечно, хотелось бы все сделать побыстрее…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина мягкая сила точка зрения россия и украина александр дудчак экспертное мнение неправительственные организации
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