Смерть Героя: печальное прощание с мужем и отцом, спасшим детей из пожара

Мужчина из Челябинска, пострадавший в результате пожара, скончался, сообщает kursdela. biz.
Его жена об этом сообщила в социальных сетях.
Ранее было сообщено, что дом семьи Коробейниковых в деревне Шибаново, Красноармейского района, полностью сгорел. Во время пожара муж спас детей, но сам получил серьезные ожоги.
"Женя умер", — написала его супруга Снежана на своей странице в "ВКонтакте".
У семьи девять приемных детей. Комментаторы выражают слова соболезнования и призывают поддерживать и помогать семье в этом трудном времени.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.