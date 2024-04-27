Смерть Героя: печальное прощание с мужем и отцом, спасшим детей из пожара

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Спасший детей из пожара многодетный отец скончался в больнице

0:40
Происшествия

Мужчина из Челябинска, пострадавший в результате пожара, скончался, сообщает kursdela. biz.
Его жена об этом сообщила в социальных сетях.

Спасший детей из пожара многодетный отец скончался в больнице
Фото: flickr.com by Rob Swystun is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее было сообщено, что дом семьи Коробейниковых в деревне Шибаново, Красноармейского района, полностью сгорел. Во время пожара муж спас детей, но сам получил серьезные ожоги.

"Женя умер", — написала его супруга Снежана на своей странице в "ВКонтакте".

У семьи девять приемных детей. Комментаторы выражают слова соболезнования и призывают поддерживать и помогать семье в этом трудном времени.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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