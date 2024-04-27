Смерть Героя: печальное прощание с мужем и отцом, спасшим детей из пожара

Спасший детей из пожара многодетный отец скончался в больнице

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина из Челябинска, пострадавший в результате пожара, скончался, сообщает kursdela. biz.

Его жена об этом сообщила в социальных сетях.

Фото: flickr.com by Rob Swystun is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее было сообщено, что дом семьи Коробейниковых в деревне Шибаново, Красноармейского района, полностью сгорел. Во время пожара муж спас детей, но сам получил серьезные ожоги.

"Женя умер", — написала его супруга Снежана на своей странице в "ВКонтакте".

У семьи девять приемных детей. Комментаторы выражают слова соболезнования и призывают поддерживать и помогать семье в этом трудном времени.