Умные дома солнечного будущего: почему они становятся все более востребованными

Всего 10% новостроек строят по "зеленым" технологиям

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно гендиректору компании "Трансэнерком" Олеге Шевцовой, до 10% всех домов, отнесенных к категории "зеленого" строительства, являются энергоэффективными. Тем не менее, число таких домов постоянно увеличивается, составляя уже более 30% от общего объема новых строений, согласно его высказываниям в интервью для "Российской газеты".

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Важнейшим критерием для определения новых строений как "зеленых" является использование возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии, внедряемых еще на стадии проектирования. Кроме того, существенным фактором является сокращение потребления энергии и ресурсов на протяжении всего срока эксплуатации здания. С этой целью вводятся интеллектуальные счетчики для учета потребления воды и энергоносителей, подробности которых раскрыл основатель студии дизайна AP1 DESIGN, Александр Поняев. В новых проектах также широко используется "зеленая" кровля для минимизации стоков дождевой воды, а также применяются естественное освещение и вентиляция, установка датчиков для мониторинга уровня углекислого газа.

Однако стоимость строительства таких домов, оснащенных солнечными панелями, системами климат-контроля, "умными" счетчиками, датчиками движения и освещения, выше на 10-15% по сравнению с обычными. В настоящее время не все потребители готовы доплачивать за повышенную энергоэффективность.