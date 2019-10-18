Украинский политолог: за "формулу Штайнмаера" Киеву - "двойка"

Несмотря на очередные намерения по разведению вооруженных сил в Донбассе в очередной раз наблюдается тенденция к обострению.



Куда заведет Украину "формула Штайнмайера"?

ВСУ увеличивают интенсивность обстрелов. Ни "формула Штайнмаера", ни Минские соглашения киевский режим никогда не выполнял и не выполняет. Псевдопатриоты продолжают буйствовать, представители нацбатов составляют костяк всех подразделений ВСУ на линии фронта и выполняют роль заградотрядов. А власти вместо того, чтобы усмирить особо буйных, постоянно говорят, что надо прислушиваться к активистам-патриотам.

Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Читайте начало интервью:

"Формула Штайнмайера" — разговоры без действий

Эксперт: только Донбасс — настоящая правовая Украина

— Александр Васильевич, сообщалось, что встреча в нормандском формате должна состояться после разведения войск. Но уже было столько попыток, а обстрелы Донбасса со стороны Украины сейчас в очередной раз усиливаются. Как вы думаете, хотя бы начнут хоть где-то разводить, хотя бы отчасти это получится?

— Вообще, ничто не мешает это сделать. По большому счету, можно действовать даже без "плана Штайнмайера", без Минских соглашений. Но Минские же есть, хорошо, вот на основании них можно действовать. Ну хотя бы если вы говорите, что это ваша территория, то снимите блокаду с Донбасса. Разве вводят блокаду против своей земли? Причем блокада Донбасса была введена через два года после подписания Минских соглашений.

Кому она пользу принесла? Никому. Но последствия этой блокады вполне устраивают и нынешнюю власть. И после нее же была введена и формула "роттердам плюс", и экспорт угля идет. Но не только блокада Донбасса продолжается, но и обстрелы никак не прекращаются. Это первое, что нужно сделать.

Но, напротив, несмотря на все новые соглашения только что был принят документ о том, что украинские военные могут по своему усмотрению открывать огонь. В то же время я читаю какие-то паблики ополченцев ДНР, что "решает все человек с ружьем, а что там эти политики скажут — не важно, мы все равно будем стрелять, мы будем им отвечать".

Вот и продолжается такое противостояние на линии соприкосновения, очень жесткое, жестокое, каждый день убитые, каждый день раненые. Здесь власть должна проявить свои возможности, все-таки доказать, что она власть. Зеленский получил колоссальное доверие народа. Понятно, что оно не бесконечное и с каждым его шагом оно постепенно будет теряться, ведь вначале верили, что будет смена политики Порошенко.

Голосовали же именно за смену политики, а не за Зеленского. Кто-то голосовал, какие-нибудь десять, максимум 15 процентов, конкретно за Зеленского, наверное, но подавляющее большинство голосовало как раз за смену политики. Потом думали, что Зеленский пока не может взять полноту власти в свои руки, надо генпрокурора поменять, еще кого-то поменять. Поменяли…

— А что он так боится националистов, если за ним стоит 70 процентов населения?

— Он ссылается на радикалов, но есть же население, есть МВД, даже у него есть такие же подконтрольные через посредников радикальные силы. Поэтому усмирить эту оголтелую толпу можно. Тем более, что из многих источников, знакомых по обе стороны линии разграничения, очень часто можно услышать, что ВСУ не горит желанием воевать и обстреливать мирные кварталы и ополчение не горит желанием умирать. Не стреляли бы, и эти бы не стреляли.

— Кто там все-таки стреляет первым?

— Практически в каждом украинском подразделении есть костяк не просто националистов, а этих выходцев из национальных батальонов с очень жесткой идеологией, которые выполняют там просто роль заградотрядов. Такой заградотряд — в каждом подразделении, именно они, в общем-то, и заставляют воевать.

Без этого давно бы ВСУ там спокойно занималось только тем, чем оно занимается, — контрабандой. И тихо бы себе разлагалось на линии фронта, потому что линия фронта, когда там ни наступление, ни оборона, в общем-то, всегда приводит к моральной деградации, а не к мобилизации армии и усилению потенциала — наоборот, к их потере.

— Неужели нельзя этих нацистов никак прижать?

— Здесь просто власть должна проявить себя, но она и здесь себя не проявляет. Власти могли бы их усмирить, но их представители только говорят. У них как раз на них идет постоянная отсылка. Украинские руководители как раз говорят: "у нас есть вот такие радикально настроенные люди, и нам надо прислушаться к мнению патриотов".

Патриот — это тот, кто хочет мира на земле и процветания. А когда патриот говорит: "идите воевать", — но, в общем-то, сам особо туда не лезет, это совершенно не то и не так. Ну есть там среди них, конечно, и те, кто воюет. Но когда где-то далеко оттуда об этом кричат…

Вот в Ивано-Франковске недавно такие голоса раздавались, и Рада Ивана-Франковской области не согласна с "формулой Штайнмайера". Ну, не согласна, так интегрируйтесь, куда вам удобнее, создавайте там свою автономию. Есть все-таки центральная власть, которая подписала это. Но никаких действий эта власть для выполнения этих договоренностей так и не предпринимает. Так что война еще будет…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев