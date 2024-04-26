Сенсационное открытие: новый препарат обещает покончить со старением и продлить молодость

В США начинаются испытания препарата против старения

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Калифорнийская компания Rubedo Life Sciences получила финансирование в размере 40 миллионов долларов для проведения клинических испытаний нового экспериментального препарата. Этот препарат рассматривается как многообещающий в борьбе с клеточным старением, и предварительные результаты испытаний на животных уже показали обнадеживающие результаты.

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По информации издания New Atlas, увеличение продолжительности жизни во всем мире приводит к росту возрастных заболеваний. Ученые стремятся найти способы улучшения качества жизни пожилых людей.

Сенесцентные клетки, которые стареют и перестают делиться, но не умирают, накапливаются в тканях и выделяют химические вещества, способствующие старению и возникновению хронических заболеваний через воспалительные процессы.

Первые клинические испытания препарата будут направлены на оценку его эффективности в лечении хронических кожных заболеваний, включая атопический дерматит и псориаз. Доклинические испытания показали, что лекарство может значительно снизить количество стареющих клеток в коже, облегчая симптомы.

Также было обнаружено снижение признаков старения в биопсийных образцах кожи.

Компания также планирует разработать терапии, нацеленные на стареющие клетки, для лечения других заболеваний, включая легочные болезни.