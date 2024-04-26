Сенсационное открытие: новый препарат обещает покончить со старением и продлить молодость

Калифорнийская компания Rubedo Life Sciences получила финансирование в размере 40 миллионов долларов для проведения клинических испытаний нового экспериментального препарата. Этот препарат рассматривается как многообещающий в борьбе с клеточным старением, и предварительные результаты испытаний на животных уже показали обнадеживающие результаты.
По информации издания New Atlas, увеличение продолжительности жизни во всем мире приводит к росту возрастных заболеваний. Ученые стремятся найти способы улучшения качества жизни пожилых людей.
Сенесцентные клетки, которые стареют и перестают делиться, но не умирают, накапливаются в тканях и выделяют химические вещества, способствующие старению и возникновению хронических заболеваний через воспалительные процессы.
Первые клинические испытания препарата будут направлены на оценку его эффективности в лечении хронических кожных заболеваний, включая атопический дерматит и псориаз. Доклинические испытания показали, что лекарство может значительно снизить количество стареющих клеток в коже, облегчая симптомы.
Также было обнаружено снижение признаков старения в биопсийных образцах кожи.
Компания также планирует разработать терапии, нацеленные на стареющие клетки, для лечения других заболеваний, включая легочные болезни.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".