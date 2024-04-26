Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
В США начинаются испытания препарата против старения
На что обращать внимание при выборе апельсинов?
Говорим о плюсах пруда
Чтобы приучиться завтракать, пейте стакан чистой воды по утрам
Тренер Мусаев: "Краснодар" не интересует положение в турнирной таблице РПЛ
Как определить будущий цвет глаз вашего щенка: все начинается ещё до рождения

Какого цвета бывают глаза у собак

2:16
Зоосфера » Собаки

Цвет глаз у щенков определяется генетически до их рождения. Обычно преобладают различные оттенки коричневого — от светлых до тёмных и насыщенных. Тем не менее, это не единственный возможный вариант.

Какого цвета бывают глаза у собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Карие глаза:
Как и у людей, у собак цвет глаз наследуется от родителей. Иногда это сохранение характерного для породы цвета, иногда — результат генетической случайности. В большинстве случаев доминирует коричневый цвет. Основной интерес заключается в интенсивности цвета: большее содержание меланина делает радужку темнее. Собаки обычно хорошо переносят высокое содержание меланина, поэтому у многих питомцев глаза тёмно-карие или почти чёрные.

Светло-карие глаза:
Такой цвет глаз встречается гораздо реже и чаще у таких пород, как хаски, борзые, стаффордширские терьеры и питбули.

Янтарные глаза:
Осветлённый эумеланин или рецессивные гены могут придать глазам собаки янтарный оттенок. Такой цвет встречается у многих пород, но иногда является результатом смешения пород. Собак с таким цветом глаз часто исключают из участия в выставках.

Голубые глаза:
Этот цвет глаз крайне редок у взрослых собак, но обычен у щенков. Подобно котятам, большинство щенков рождаются с голубыми глазами. У взрослых собак с голубыми глазами часто также присутствуют белые участки шерсти из-за воздействия гена Мерле, что может сопровождаться проблемами со слухом и зрением.

Зелёные глаза:
Это наиболее редкий цвет глаз у собак, также обусловленный геном Мерле. Зелёные глаза встречаются в основном у хаски и питбультерьеров, а также у собак смешанных пород.

Гетерохромия:
Полная гетерохромия — это когда глаза собаки имеют различный цвет из-за разного содержания пигмента. Часто это наследственное явление, хотя может развиться и в процессе взросления из-за заболеваний. Частичная гетерохромия встречается, когда один глаз содержит несколько цветов, создавая расщеплённый вид.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не будет отмечать свой день рождения
Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не будет отмечать свой день рождения
Последние материалы
Чарли Чаплин дал название советскому фильму "Волга-Волга"
В правила обслуживания многоквартирных домов будут внесены изменения
Сотрудник аэропорта в Англии вылил лекарство ребенка с аллергией
Стресс и алкоголь увеличивают риски болезни Альцгеймера
Курица, фаршированная грибами: кроме них, в начинку ещё добавляется чернослив
Как изменится страхование жизни и имущества пассажиров такси в 2024 году?
Частое урчание в животе может быть вызвано грыжей
Как помочь питомцу, потерявшему хозяина
Опасность прокрутки зимних шин летом: почему это нельзя игнорировать
Экс-тренер "Осера" Ги Ру считает, что ЦСКА подкупил арбитров в Кубке УЕФА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников