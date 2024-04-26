Как определить будущий цвет глаз вашего щенка: все начинается ещё до рождения

Какого цвета бывают глаза у собак

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Цвет глаз у щенков определяется генетически до их рождения. Обычно преобладают различные оттенки коричневого — от светлых до тёмных и насыщенных. Тем не менее, это не единственный возможный вариант.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Карие глаза:

Как и у людей, у собак цвет глаз наследуется от родителей. Иногда это сохранение характерного для породы цвета, иногда — результат генетической случайности. В большинстве случаев доминирует коричневый цвет. Основной интерес заключается в интенсивности цвета: большее содержание меланина делает радужку темнее. Собаки обычно хорошо переносят высокое содержание меланина, поэтому у многих питомцев глаза тёмно-карие или почти чёрные.

Светло-карие глаза:

Такой цвет глаз встречается гораздо реже и чаще у таких пород, как хаски, борзые, стаффордширские терьеры и питбули.

Янтарные глаза:

Осветлённый эумеланин или рецессивные гены могут придать глазам собаки янтарный оттенок. Такой цвет встречается у многих пород, но иногда является результатом смешения пород. Собак с таким цветом глаз часто исключают из участия в выставках.

Голубые глаза:

Этот цвет глаз крайне редок у взрослых собак, но обычен у щенков. Подобно котятам, большинство щенков рождаются с голубыми глазами. У взрослых собак с голубыми глазами часто также присутствуют белые участки шерсти из-за воздействия гена Мерле, что может сопровождаться проблемами со слухом и зрением.

Зелёные глаза:

Это наиболее редкий цвет глаз у собак, также обусловленный геном Мерле. Зелёные глаза встречаются в основном у хаски и питбультерьеров, а также у собак смешанных пород.

Гетерохромия:

Полная гетерохромия — это когда глаза собаки имеют различный цвет из-за разного содержания пигмента. Часто это наследственное явление, хотя может развиться и в процессе взросления из-за заболеваний. Частичная гетерохромия встречается, когда один глаз содержит несколько цветов, создавая расщеплённый вид.