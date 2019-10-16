Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина

Ополченцы ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил. Однако разведение военных снова было сорвано по вине украинской стороны, которая его перенесла из-за продолжающихся обстрелов со своей же стороны.



Куда заведет Украину "формула Штайнмайера"?

ВСУ со времени начала операции никогда не прекращали и не прекращают наносить удары по населенным пунктам — мирным жителям. Начались ли хоть какие-то практические действия по реализации "Формулы Штайнмаера"?

Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

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"Формула Штайнмайера" — разговоры без действий

— Александр Васильевич, в политике Украины и сама ситуация там при новой власти хоть в чем-то меняются?

— Практически ничего. Меняются только персоналии, но все остальное остается практически таким же. Теперь в очередной раз на очередные выборы переносится языковая проблема. И опять ее будут эксплуатировать, на ней будут кататься всяческие политические силы — кто-то будет "против", кто-то будет "за".

Отчего бы не удовлетворить в соответствии с европейским законодательством, с общепринятыми нормами пожелания языкового большинства?… И языковых меньшинств тоже. Понятно, что этот закон принимали не против молдавского, румынского или венгерского языков, этот закон принимали именно против русского языка.

Ведь уже давно новая власть. Вначале Зеленский сказал, что "этот закон не был обсужден, будем пересматривать". А сейчас говорят, что нет необходимости пересматривать. Кроме того, разве поменялась политика прокуратуры? По большому счету, ничего не произошло. Только поменяли старого генпрокурора на своего.

А работа прокуратуры осталась исключительно политически мотивированная: как преследовали людей по политическим мотивам, так и продолжается. Как политические силы, захватившие власть, расправлялись со своими оппонентами, так это и продолжается. Как была коррупция в этой сфере, так она и будет. Как были политические преследования, судя по всему, они так и будут. Зеленский даже признался Трампу: "Это мой прокурор. Мы сделаем все, что вы хотите". Поэтому особых изменений ждать не стоит.

Перед встречей с Лукашенко Зеленского забрасывали вопросами радикальные граждане в Житомире, в основном про контроль на границах, но он уходил от ответа, так ничего конкретного и не ответил. Это тоже в лучших традициях Яценюка, он умеет не отвечать на вопросы. Так что до того момента, когда в Донбассе пройдут выборы по новому законодательству именно Украины, очень далеко.

Мы сейчас слышим с обеих сторон, что из Донецка и Луганска, что из Киева, различные голоса о том, что там — зрада. В России и в Донбассе люди расстраиваются, что Россия сдает свои интересы. Но хочется их успокоить: никто ничего не сдает. Конечно, если Минские соглашения будут реализованы в полной мере, то это будет совершенно другая Украина. Соответственно, положение Донецка и Луганска будет совершенно иное.

И вообще, наверное, имеет смысл говорить о том, что в какой-то степени как раз Украина вернется в состав областей или в состав территорий, которые не изменили, скажем так, присяге, государственному долгу и Конституции. Потому что-то, что происходит на территории, подконтрольной Киеву, — это жизнь в условиях последствий государственного переворота.

Там власть была захвачена в нарушение Конституции, с человеческими жертвами. Есть веские основания утверждать, что те, кто организовывал переворот, и расстреливали своих сторонников и представителей правоохранительных органов. Получается, что как раз те, кто защищал Конституцию, являются наследниками правовой Украины, как раз они находятся в республиках Луганска и Донецка.

Так что, кто к кому еще будет возвращаться, это серьезный вопрос. И, конечно, Луганск и Донецк получат право формировать свои правоохранительные структуры, судебные органы, народную милицию, вести внешнеэкономическую деятельность, свои законы о языке и т. д. Это обязательно.

Зато, конечно, снимутся многие проблемы легальности сотрудничества с Украиной, легальности внешнеэкономической деятельности и регистрации предприятий. Потому что, как бы там ни было, но представить, что Запад признает независимость ДНР и ЛНР, сейчас сложно. Этот процесс в любом случае будет очень непростой и очень долгий.

— Но он все-таки начался? Или это просто некая ширма, за которой ставятся и решаются какие-то другие задачи?

— В любом случае, произведенное действие — это больше, чем не произведенное действие. Кучма поставил свою подпись под отдельным письмом, где было написано, что украинская сторона соглашается с этой "формулой".

— А там какой-то дедлайн есть?

— Дедлайн был очень условный. Зеленский торопился из-за того, что ему хотелось провести встречу в нормандском формате. Это еще будет отдельное шоу. Посмотрим на выражение лица Зеленского, как он будет теперь там реагировать. Хотя, может, уже натренируется или ботокс себе наколет, чтобы не было различных неподходящих мимических гримас. Также надо будет посмотреть и на выражение лиц Макрона и Меркель. Это очень интересно.

— Пока об этой встрече ничего конкретного и не слышно.

— Не слышно, но тем не менее это было одним из условий: если Украина принимает "формулу Штайнмайера", то можно вести разговоры о встрече в нормандском формате.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев