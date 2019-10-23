Возможен ли на Украине новый Майдан

Виноват ли Янукович в происходящем сейчас? Или он предотвратил намного более масштабную войну? Возможен ли в Киеве новый настоящий Майдан Порошенко и националистов против Зеленского?



Куда заведет Украину "формула Штайнмайера"?

Какие есть обязательные условия для того, чтобы на Украине реально пошел процесс реализации "формулы Штайнмаера" и Минских соглашений?

Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Читайте начало интервью:

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— Александр Васильевич, уже пять лет Украина в Донбассе ведет войну с мирным населением. Это физически и психологически очень трудно выдержать.

— Но, слава Богу, там не устроили геноцид, который предполагался. И слава Богу, что нет войны по всей Украине. Как это ни печально может прозвучать, но все-таки локализация войны в Донбассе спасла всю территорию Украины, потому что своих намерений организаторы переворота даже не скрывали. Тот же Порубий в интервью совершенно откровенно говорил, что у нас был план Б: если мы на Майдане проигрываем, то уходим на Западную Украину, там окапываемся и начинаем вести боевые действия.

Это могло повлечь за собой войну с привлечением НАТО. Они на территорию Украины запросто ввели бы так называемых миротворцев. До сих пор часто обвиняют бывшего тогда президентом Януковича, что он не стал применять силу, не подавил Майдан. Но если бы было решение, скажем, дать отпор, конечно, многие люди восприняли бы это, как надо дать по морде противникам.

С другой стороны, это действительно была бы война от Луганска до Львова и Ужгорода. Мы сейчас бы имели вторую Сирию с разрухой в Киеве и по всей стране. Сейчас Донбасс, конечно, страдает, но тогда была возможна война по всей территории Украины.

И дать однозначную оценку, как надо было поступить правильно, и говорить о том, что Россия должна была бомбардировщики прислать, я думаю, это просто выражение эмоций негосударственных деятелей, которые вообще далеки от информации о состоянии дел в реальной мировой политике.

— У прошлого нет сослагательного наклонения, мы имеем то, что имеем. Но вот сейчас мы имеем заявление советника Зеленского, что если не удастся имплементировать эту несчастную "формулу Штайнмаера", то главнокомандующий тоже реализует план "Б". Они на это пойдут или это только слова?

— Если Зеленскому не жалко еще несколько тысяч лучших представителей украинского народа, он, конечно, может попытаться. Бредил этими идеями Луценко — организовать операцию "Олуя", это по примеру хорватского сценария, как поступили в Сербской Краине, в Восточной Славонии. Это, конечно, путь в никуда. Захотят ли они угробить еще кучу людей там? Я думаю, что на сегодняшний день ЛНР, ДНР вполне способны дать очень серьезный ответ.

— А сколько там военных вообще?

— Вероятно, достаточное для того, чтобы остановить не очень желающую воевать украинскую армию. Но люди понимают, что там происходит, и далеко не все хотят воевать. Ведь там люди умирают за совершенно чужой капитал, а сами не получают фактически ничего. Никакие компенсации здесь не уместны.

— Почему все-таки даже самые упертые нацики не могут устроить серьезное противодействие Зеленскому — настоящий новый Майдан?

— Они пытаются, но ресурсов у тех, кто хотел бы организовать Майдан, недостаточно. Тем более, такой Майдан не будет узаконен западными партнерами, особенно европейскими. Они же теперь понимают, какая это угроза для них. Очень много можно услышать голосов в Германии, Франции, Италии, Австрии и других странах, что нужно заканчивать с санкциями, потому что от них убытки самой Европе.

Сколько десятков тысяч рабочих мест потеряла Германия из-за встречных санкций. И эти голоса слышны все чаще. Но пока для решительного перелома ситуации этого недостаточно. Все-таки сказывается недостаток суверенитета у европейских стран. Хотя ради чего, собственно, воевать-то?…

Да, сначала надеялись, что получат выгоду от того, что Россия пойдет на уступки, но получили ответку и теперь думают, как все-таки восстанавливать отношения. Поэтому новый Майдан узаконен не будет и финансировать его никто не собирается.

— Некому. А Порошенко не будет его финансировать или ему тоже оттуда постучали?

— Порошенко — тоже человек уязвимый. И те уголовные дела, которые на него заведены, конечно, — это хорошо, но будут ли они доведены до вынесения приговора и его исполнения — это вопрос очень спорный. Но тем не менее ему сейчас надо думать о том, как ему самому выжить. Конечно, один из способов — объявить импичмент Зеленскому, свергнуть эту власть, но он же скорее сам получит, нарвется на очень серьезные проблемы.

— Не будет этого?

— Скорее всего, этого не допустят.

— Вы говорите, что немного надежд на то, что все-таки процесс имплементации Минских соглашений, начиная с "формулы Штайнмайера", будет как-то продвигаться вперед. Во всяком случае, это процесс не одного года. И, конечно, довести его до конца невозможно без денацификации Украины. Это возможно начать уже сейчас или пока вообще нереально?

— Теоретически это и возможно, и необходимо.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев