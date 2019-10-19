Почему Трамп послал Зеленского к Путину

Почему все-таки процесс примирения на Украине вроде бы пошел, исходя из подписанных соглашений, но зашел в тупик и пошел вспять? Могут ли все-таки Владимир Зеленский и остальная компания этого театра марионеток оправдать надежды избирателей и прекратить войну? Какой нажим каких карабасов-барабасов на каких буратин для этого потребуется?



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Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

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— Все-таки, видимо, на Зеленского очень серьезно надавили какие-то западные кураторы, чтобы он как-то решал вопросы с Владимиром Путиным, как Трамп сказал: "Вот у вас хорошо получается. Решайте давайте". Насколько это сильное давление, на ваш взгляд? Хватит ли его, чтобы украинская власть не только подписывала соглашения о прекращении войны с собственным народом, но и выполняла их, хотя бы пыталась хоть в чем-то и насколько-нибудь выполнить?

— Есть все-таки надежда на то, что за Зеленским, действительно, стоят здравомыслящие силы. Я не думаю, что стоит воспринимать Зеленского как самостоятельного игрока. Это просто ряд каких-то буратин, за которыми стоит карабас-барабас.

— Это Коломойский или кто-то еще?

— Коломойский в том числе. Это люди прагматичные. Им не столько нужна кровь, сколько нужны прибыли. И ради этого они могли бы пойти на существенные компромиссы и в общем наладить экономические отношения. Но, судя по всему, пока схема, выстроенная Петром Алексеевичем, устраивает новую власть.

Они просто меняют людей и направление, куда стекается эта прибыль. Хотелось бы, чтобы они все-таки зарабатывали на мирной жизни. Будут ли им выдвинуты условия, от которых они не смогут отказаться, будет ли компромисс достигнут или не достигнут, говорить очень сложно.

То, что сейчас заявлено по линии разграничения, не удовлетворяет многих, но это говорит именно о том, что это компромисс. Потому что, если бы это нравилось одной стороне, какой-то из них, значит, это было бы далеко от компромисса. Когда недовольны обе стороны, это как раз и является подтверждением того, что это очень тяжелый компромисс, но он достоин внимания и над ним стоит поработать.

Наверное, все-таки те эмоции, которые были на лице у Зеленского, когда Трамп отослал его к Путину, были искренние. И такое направление, заданное Трампом, с одной стороны, удивило Зеленского, а с другой стороны, это по сути такая индульгенция на дальнейшие действия. Потому что, как бы там что ни было, украинские граждане привыкли к тому, что начиная с 14-го года всем управляют американцы.

Как это ни печально, но суверенитета у государства давно нет. Это подтвердил господин Байден, раздавая указания в кресле президента и в парламенте. Он говорил, какого прокурора когда снимать, и своего сына пристроил там неплохо — на четырехмиллионную зарплату в долларах. Мы это все прекрасно помним.

Никого не удивляет то, что Украина управляема американцами, поэтому шока нет в этом плане. Украинские СМИ, конечно, не пиарят это событие, но такие высказывания Трампа и без всяких напоминаний хорошо держатся в памяти. И люди помнят, что к Путину Зеленского отправил сам Трамп. Что же он может сделать?

Ну ведь сам Трамп так сказал. Поэтому будь добр, Владимир Александрович, езжай на эту нормандскую встречу и общайся с Владимиром Владимировичем, как завещал твой великий учитель. Он же сам называл его великим учителем, так что надо выполнять домашнее задание. Ну и слава Богу, встретимся.

— Какова роль Европы в нормандском формате?

— Европа, в общем-то, на вполне законных основаниях включает Украину в круг своих зависимых государств. Сказать, что Европейский союз — это собрание независимых держав, никак нельзя, если они такое чудят, допустим, с "Северным потоком". Ну сейчас, слава Богу, уже и с Данией вроде бы договорились, она сняла свои политические требования.

Но мы видели всю эту тусовку, которая плясала на Майдане, особенно эти прибалтийские друзья. Говорить о том, что Европа обладает суверенитетом, нельзя. Что, они не знают, что произошло на Украине? Они прекрасно знают, кто организовал переворот. Ну не надо сказки рассказывать, что они такие наивные и верят в то, что народ вышел на Майдан ради европейских ценностей и кружевных труселей.

Они прекрасно знали, что был организован государственный переворот. И Германия — одна из участниц переворота, потому что ее представитель, автор этой известной "формулы", поставил свою подпись под соглашением о том, что не должно было быть ни силовых действий, но не будет и переворота. А уже через несколько часов это соглашение было нарушено.

Должны были быть законные выборы. Но у них же есть опыт "цветных" революций. Могли бы попытаться провести очередную революцию в ходе очередных президентских выборов. Им нужна была кровь, они боялись того, что законная власть подписала шикарное соглашение с Россией в декабре 13-го года. Инвестиции, которые предполагались в соответствии с договором Януковича и Путина, могли бы просто вывести Украину на очевидный путь стабильного развития.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев