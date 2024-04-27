Обнаружена ещё одна потенциально пригодная для жизни человека планета

Учёные обнаружили потенциально пригодную для жизни экзопланету

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Кембриджского университета предполагают, что на экзопланете К2-18b может существовать жизнь, основываясь на наличии органических соединений, которые могли быть произведены живыми организмами.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Важными доказательствами может служить диметилсульфид, найденный на планете, аналогичный газу, выделяемому океаническим фитопланктоном на Земле, сообщает "Хайтек".

Окончательные выводы будут сделаны после анализа данных от космического телескопа "Уэбб", который в настоящее время наблюдает за К2-18b.

Несмотря на потенциал к существованию жизни, есть сомнения в пригодности условий на планете, включая высокие температуры, которые могут кипятить ее океаны, или предположение, что планета покрыта лавовым, а не водяным океаном.