Обнаружена ещё одна потенциально пригодная для жизни человека планета

Астрономы из Кембриджского университета предполагают, что на экзопланете К2-18b может существовать жизнь, основываясь на наличии органических соединений, которые могли быть произведены живыми организмами.
Важными доказательствами может служить диметилсульфид, найденный на планете, аналогичный газу, выделяемому океаническим фитопланктоном на Земле, сообщает "Хайтек".
Окончательные выводы будут сделаны после анализа данных от космического телескопа "Уэбб", который в настоящее время наблюдает за К2-18b.
Несмотря на потенциал к существованию жизни, есть сомнения в пригодности условий на планете, включая высокие температуры, которые могут кипятить ее океаны, или предположение, что планета покрыта лавовым, а не водяным океаном.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.