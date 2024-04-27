Сергей Филь из Тюмени: поляк, писатель, иностранный агент. Агитация или Патриотизм?

Польского писателя в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде

Сергей Филь из Тюмени — известная фигура. Он постоянно представляет свои книги и освещает историю поляков в России, имея сам польские корни. Однако оказалось, что он получает поддержку из-за границы и призывает поляков уехать из Тюменской области и даже из России, сообщает nashgorod. ru.

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Финансирование из другой страны

Сейчас отношения между Польшей и Россией напряженные, и Польша считается недружественной страной. В Тюменской области действует общественная организация "Тюменский областной центр польской культуры и просвещения "Лятарник"", которой руководит Сергей Филь. Он получил множество наград из Польши и регулярно получает гранты от польских организаций. Хотя Филь отрицает получение финансирования из-за границы и желание отказаться от наград, факты, установленные правоохранительными органами, свидетельствуют об обратном.

Антироссийская деятельность

Источник в правоохранительных органах сообщает, что Филь получает финансирование от польской неправительственной организации Wspolnota Polska. Он также активно пропагандирует получение "карты поляка" среди этнических поляков в России и распространяет негативное отношение к России. Его влияние в обществе значительно, он регулярно публикует в различных изданиях и поддерживает контакты с представителями польских дипломатических учреждений в России.

Отношение к событиям в Украине

В отношении событий на Украине Филь заявляет о своей аполитичности и надеется на поиск решения конфликта. Он осуждает фашизм и пропагандирует гуманизм.

В свете обнаруженных доказательств иностранного финансирования его деятельности, Филя могут признать иностранным агентом, что угрожает его карьере как писателя и может повлечь за собой серьезные последствия, включая возможный срок.