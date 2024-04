Сергей Филь из Тюмени: поляк, писатель, иностранный агент. Агитация или Патриотизм?

Сергей Филь из Тюмени — известная фигура. Он постоянно представляет свои книги и освещает историю поляков в России, имея сам польские корни. Однако оказалось, что он получает поддержку из-за границы и призывает поляков уехать из Тюменской области и даже из России, сообщает nashgorod. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Creigpat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International