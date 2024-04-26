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Не просто милое лицо: научное доказательство, что домашние питомцы продлеевают жизни

Действительно ли питомцы продлевают жизнь своих хозяев

1:59
Зоосфера

Кроме того, что домашние питомцы несказанно очаровательны и могут осветлить даже самый унылый день, многие исследователи считают, что наличие животного в доме важно для здоровья и продолжительности жизни владельца.

Действительно ли питомцы продлевают жизнь своих хозяев
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По результатам исследования, опубликованного в журнале Circulation и охватывающего период с 1950 по 2019 год, установлено, что владельцы животных живут дольше, чем люди без домашних животных.

Особенно это касается людей, перенесших сердечные приступы, для которых риск смерти снижается на 65%. В среднем, наличие домашнего жив* рубежом также подтверждают пользу кошек и собак для здоровья человека. В Европе и США широко распространены клиники, предлагающие зоотерапию. Считается, что общение с животными способствует снижению кровяного давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Во время терапевтических сеансов взаимодействие с животными стимулирует выработку эндорфина, обладающего успокаивающим эффектом, что помогает уменьшить боль и стресс, улучшая психологическое состояние пациентов. Цели зоотерапии могут включать улучшение двигательных функций, гибкости суставов и развитие вербальных навыков.

Более того, специалисты утверждают, что животные могут спасать жизни своих владельцев. Французские исследователи обнаружили, что собаки могут предсказывать начало приступа эпилепсии до его наступления.

Другие исследования показали, что животные могут распознавать такие заболевания, как рак, болезнь Паркинсона, малярия и диабет.

Хотя приобретение питомца требует ответственного подхода, любить домашних животных можно и безо всяких практических причин. Надеемся, эти факты заставят вас еще больше ценить своих пушистых друзей!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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