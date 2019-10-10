Эксперт: единственное достижение Зеленского - селфи с Путиным

Зеленский не оправдывает надежды украинского народа. Хотя огромный вначале кредит доверия еще есть, он стремительно уменьшается и уже скоро от него ничего не останется.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Денисом Денисовым

Будет ли Зеленский хоть что-то делать для урегулирования конфликта, остановки кровопролития мирных жителей Донбасса? Или так и продолжит двигаться по наклонной, подобно предшественнику?

На эти и другие вопросы главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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— Денис, на Владимира Зеленского, как вы заметили, у многих украинцев была надежда, его выбирали как русскоязычного президента, хотя, наверное, многие голосовали по принципу "кто угодно, лишь бы не Порошенко", у которого уровень популярности был уже близок к нулю, неприличный просто. Как вы считаете?

— Да, мягко говоря, невысокий, неприлично невысокий.

— Тем не менее Зеленский как президент уже вполне демонстрировал свои взгляды, не зря же он даже в ООН с этой пулей приехал. И еще задолго до избрания он не раз уже был среди националистов, их батальоны посещал и действия одобрял, помощь оказывал. Почему кто-то думал, что он, став президентом, установит мир, если он демонстрировал свою поддержку военной кампании на юго-востоке и карательных действий против мирного населения, которых они постоянно обстреливают.

— На самом деле, мы же помним, что лейтмотивом его избирательной кампании, и президентской, и впоследствии парламентской, была тема мира: "Мы принесем мир на Украину". Проблема заключалась в том, что на протяжении более чем полугода и на самой Украине, и со стороны России, и со стороны европейских партнеров — все очень хотели увидеть хотя бы какой-то план или концепцию, как он и его команда видят этот процесс.

К сожалению, мы можем в настоящий момент констатировать, что до сих пор ни он сам лично, ни его окружение не сформулировали системного подхода относительно урегулирования конфликта в Донбассе. Мы можем даже вспомнить, как весной этого года он лично говорил о том, что его командой подготовлен план и он уже передан партнерам Германии и Франции.

Он утверждал, что скоро этот план будет обнародован, все смогут его увидеть. Но я летом общался с этими их партнерами в МИДах Германии и Франции и спрашивал: "Ну расскажите, хоть что там содержится, а то же нам никто ничего не показывает". Они говорят: "Вы знаете, а нам никто ничего не передавал". Вот этот процесс продолжается до сих пор. Делаются одни пустые заявления.

Как мы видели, уже за последние несколько недель эти заявления очень часто были взаимоисключающие друг друга, противоречащие друг другу, и они закономерно не ведут к миру, а наоборот, усложняют процесс урегулирования. Пока Украина не сформулирует ключевые подходы, как она видит этот процесс, говорить о прогрессе не приходится. И у нас теперь есть очень серьезные опасения, что это, наверное, и не украинские-то подходы будут, а такие же полуамериканские традиционно.

— Зеленский же просил, чтобы Тереза Мэй и Дональд Трамп подключились к процессу.

— Ну да. Мы же помним реакцию в первую очередь европейских партнеров, которые сказали, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Таких лозунгов можно выкидывать сколько угодно.

— И он показал, что он не собирается следовать в фарватере "нормандского формата"…

— Для него "нормандский формат" — это просто одна из площадок, где можно сделать несколько селфи и сфотографироваться с Владимиром Владимировичем. Все. Потому что те заявления со стороны самого Зеленского и его окружения, которое занимается проблемой урегулирования, сводятся к тому, что те базовые, основные идеи, которые были разработаны и закреплены и в Минских соглашениях и, соответственно, в "нормандском формате", не принимаются Украиной.

Этим в первую очередь помощник Зеленского Ермак занимается, а идеологом вроде как хочет выступить глава Совета национальной безопасности Украины Данилюк. Что с этим в настоящий момент делать, когда, помимо всего прочего, они не принимают эти тезисы и не предлагают ничего другого, — вообще не понятно. Получается, что мы сталкиваемся с ситуацией, в рамках которой страна, которая должна быть наиболее заинтересована в урегулировании конфликта просто дистанцируется от этого.

— А почему она должны быть заинтересована в урегулировании конфликта? Пока идет война, власть всегда может объяснить людям: в стране тяжелое положение, все так сложно и становится только хуже, потому что война идет.

— Безусловно, можно. Но это запрос общества. Мы же прекрасно понимаем и знаем на примере Украины, а также целого ряда государств, как постсоветского пространства, так и совершенно других, что кредит доверия, который существует сейчас у Зеленского, — это не вечный двигатель или постоянная величина.

Он растает в течение года, если люди не увидят никаких подвижек. А их пока нет. И поэтому внушительный кредит доверия уже тает прямо на глазах. Если все так будет продолжаться, то скоро от него совсем ничего не останется.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев