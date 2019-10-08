Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Президент Голобородько кончился, остался шут Зеленский

Мир » Бывший СССР » Украина print

Скандал с невыдачей виз российским дипломатам на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Выступление Зеленского в ООН. Зеленский и Трамп — каковы их отношения?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Денисом Денисовым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Денис, давайте начнем с недавней ежегодной, но очень скандальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российской делегации США не отказали в визах, но задержали их выдачу. Мы обещали жестко ответить на это. Конечно, со стороны американцев это большое хамство и мелкая пакость, потому что Америка не является хозяйкой этого мероприятия и у нее есть некие обязательства перед международной организацией.

Отличилась там девушка Грета Тунберг, о которой теперь все говорят. Она прогуляла школу для того, чтобы сказать, что у нее украли будущее. Есть разные версии, кто за ней стоит, почему ее на такую высокую трибуну вытащили. Отличился и господин Зеленский, который тоже впервые выступал в столь представительном собрании и умудрился привезти с собой пулю. Причем пулю, которой якобы был убит боевик "Правого сектора" еще в 2016 году, оказалось, что он еще и певцом был. И дальше последовали скандалы в тандеме Трамп — Зеленский.

— Начнем с последнего — с выступления Зеленского, со скандала, который сопровождал его визит и пребывание там. Вот лично у меня сложилось очень такое грустное впечатление от самого выступления Зеленского. Я думаю, это не зависит от идеологических оценок этого молодого политика. Он, конечно, талантливый актер, талантливый продюсер, и я думаю, что большинство людей с этим согласятся.

Но его выступление с трибуны Генассамблеи ООН — это, конечно, было жалкое подобие какой-то качественной, смысловой, интересной речи. И те тезисы, которые прозвучали в этой речи, как минимум, были двусмысленными, а некоторые вообще — глупыми. У него там был пассаж о том, что он бы хотел, чтобы через много лет эту речь оценили как 15 минут, которые принесли мир на планете.

— Да, это было какое-то странное заявление.

— На фоне совершенно блеклой, бессмысленной, неинтересной речи это выглядело просто неприятно. Если эмоционально оценивать, то это было очень странно.

— Почему эта речь должна изменить мир, не понятно.

— Вообще не понятно, исходя из того, что у него было две очень ярких кампании — парламентская и президентская. А теперь такая блеклая речь. По-видимому, это сигнал, и уже можно сделать определенный вывод о том, что потихонечку сдувается тот образ Голобородько, такого бесшабашного президента, который может решать эффективно и быстро очень серьезные проблемы.

Зеленский перекочевывает все-таки в реальность. А реальность для Зеленского и его окружения гораздо жестче, гораздо тяжелее, сложнее, и с этим, по-видимому, молодой президент уже не справляется. Посмотрим, что будет в ближайшие полгода-год. Но лично у меня ощущение, что вряд ли он выдержит до конца своего президентского срока в той динамике, в которой они начали на президентских и парламентских выборах.

В смысловой части выступления Зеленского, конечно, все отметили его пассаж, который нас отослал к предыдущему президенту Украины, относительно российской агрессии. Это пассаж, которого можно было избежать. И лично я не понимаю, зачем он был в этой речи.

Если бы вокруг него строилась вся идеология самой речи, тогда да. Но это был такой сиюминутный, скорее, символичный ход и шаг президента, который тоже в плюс ему точно не сыграл. А на фоне тех событий, которые разворачивались параллельно с этим, фигура президента Украины начала съеживаться, как своеобразная шагреневая кожа.

Ведь мы знаем, что все события вращались вокруг телефонного разговора между президентами Украины и Соединенных Штатов — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Особенно после того, как был представлен для СМИ текст этих переговоров. Хотя это была не стенограмма, но близкий к стенограмме текст. Понятно, что это было важным прежде всего для американских политиков.

— Но ведь Трамп сам предоставил эту информацию. Он как раз был открытым.

— Да, совершенно верно. Причем предоставил, как потом оказалось, без согласования с Зеленским и с украинской стороной.

— А он должен был согласовать? 

— Если он считал их партнерами, он должен был согласовывать. Но так как для него партнеров не так много в мире вообще, то и не обязательно. К счастью, допустим, Российская Федерация является его партнером. В случае с Украиной это открытая демонстрация взаимоотношений между патроном и людьми, странами, которые выступают в роли таких... Не хочется даже говорить, каких, но это и так всем понятно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина и сша дональд трамп денис денисов инна новикова генассамблея оон необычная неделя экспертное мнение владимир зеленский речь зеленского в оон
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Президент Голобородько кончился, остался шут Зеленский
Недвижимость
Как выгоднее купить квартиру в мегаполисе с целью аренды?
Новости спорта
Почему Тедеско должен подойти "Спартаку"? Взгляд из Германии
Новости Все >
Италия сократила количество членов парламента на 345 человек
Истребитель ВВС США разбился в Германии
Путин поручил проработать сближение Белоруссии и России
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Познер признался: его волнует возможное отстранение России от Олимпады
Ученые обнаружили "опасное воздействие" на обсерваторию в космосе
Тедеско еще не принял решения по "Спартаку"
Жители села в Коми просят ввести вечерний автобус из-за разгула волков
Президент и премьер Эквадора покинули столицу из-за массовых протестов
Роскосмос поставит памятник потерпевшему аварию кораблю "Союз"
Последние материалы
Президент Голобородько кончился, остался шут Зеленский
Италия сократила количество членов парламента на 345 человек
Как выгоднее купить квартиру в мегаполисе с целью аренды?
Истребитель ВВС США разбился в Германии
Путин поручил проработать сближение Белоруссии и России
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Почему Тедеско должен подойти "Спартаку"? Взгляд из Германии
Что становится причиной нефротического синдрома
Познер признался: его волнует возможное отстранение России от Олимпады
Ученые обнаружили "опасное воздействие" на обсерваторию в космосе
Популярное
Здоровье
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака

Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.

Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Недвижимость
Требования к разделительным заборам между участками
Авто
Как узнать, скручен ли в автомобиле пробег
Соломон Соловьев Гонорары Ивана Поддубного - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Чем маленькая Эстония может помочь большой Украине Руслан Веснянко Татьяна Питерякова Гитлер: еврей или нет? Татьяна Питерякова
Комментарии
Боец из Армении едва не задушил своего соперника из Турции
Боец из Армении едва не задушил своего соперника из Турции
Истребитель ВВС США разбился в Германии
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Президент и премьер Эквадора покинули столицу из-за массовых протестов
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
Американские СМИ рассказали о дискриминации украинцев в Польше
Американские СМИ рассказали о дискриминации украинцев в Польше
Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас
Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас
IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России
Сборная России по биатлону начала подготовку к сезону в Австрии
Бывшая соперница Хоркиной стала звездой фильмов для взрослых
Погребинский: "азовцев" в Золотом можно было бы арестовать силами Зеленского
Американские СМИ рассказали о дискриминации украинцев в Польше
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Канделаки ответила Уткину на оскорбление
Чей это город: почему в Элисте начались протесты против экс-главы ДНР
Бывшая соперница Хоркиной стала звездой фильмов для взрослых
Боец из Армении едва не задушил своего соперника из Турции
История и современность
У Цзэтянь - наложница императора, ставшая первой и единственной женщиной-императрицей Китая
У Цзэтянь - наложница императора, ставшая первой и единственной женщиной-императрицей Китая
В Шотландии больше всех рыжих, свыше 3000 замков, 790 островов и другие занимательные факты
В Шотландии больше всех рыжих, свыше 3000 замков, 790 островов и другие занимательные факты
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Эксперты: возможный выход США из "Открытого неба" приблизит войну
Эксперты: возможный выход США из "Открытого неба" приблизит войну
Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН
Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН
Появилось видео запуска американской баллистической ракеты
Появилось видео запуска американской баллистической ракеты
Как русские дипломаты спасали правителя Кореи
Как русские дипломаты спасали правителя Кореи
"Стояние на Угре": нашествие Орды было не единственной проблемой Ивана III
"Стояние на Угре": нашествие Орды было не единственной проблемой Ивана III
Сможет ли НАТО победить Россию в Черном море
Сможет ли НАТО победить Россию в Черном море
Армянин придушил турецкого бойца ММА
Армянин придушил турецкого бойца ММА
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Добрые дела и позитивный настрой помогут победить социальную тревожность
Откуда берет начало расстройство пищевого поведения
Девять "неправильных" продуктов, при употреблении которых болят суставы
Ученые установили, что настроение зависит от баланса химических веществ в женском мозге
Гороскоп спорта на 7-13 октября: Тельцу пора в спортзал, а Скорпиону записаться в секцию карате
Семейный гороскоп на 7-13 октября: Скорпион посвятит себя дому, а Дева начнет семейный бизнес
Рост заболевания астмой среди детей ученые связали с увеличением аллергенов
6 проблем со здоровьем, которые можно определить по состоянию глаз
В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, отпиленную пилой
В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, отпиленную пилой
Врач посоветовал не сбивать температуру ниже 38,5 градуса
Врач посоветовал не сбивать температуру ниже 38,5 градуса
Перестаем быть серой мышью
Перестаем быть серой мышью
Ошибки при окрашивании волос дома
Ошибки при окрашивании волос дома
Группе ДДТ не дали закончить концерт в Санкт-Петербурге
Группе ДДТ не дали закончить концерт в Санкт-Петербурге
Дана Борисова жестко высказалась о Волочковой
Дана Борисова жестко высказалась о Волочковой
Люк Бессон дал комментарий по обвинению в изнасиловании
Люк Бессон дал комментарий по обвинению в изнасиловании
Собчак видели на вечеринке с Робби Уильямсом
Собчак видели на вечеринке с Робби Уильямсом
В Челябинске коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню
В Челябинске коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню
Москва перейдет на автоматическую систему подачи тепла
Москва перейдет на автоматическую систему подачи тепла
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ