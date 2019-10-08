Президент Голобородько кончился, остался шут Зеленский

Скандал с невыдачей виз российским дипломатам на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Выступление Зеленского в ООН. Зеленский и Трамп — каковы их отношения?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Денисом Денисовым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Денис, давайте начнем с недавней ежегодной, но очень скандальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российской делегации США не отказали в визах, но задержали их выдачу. Мы обещали жестко ответить на это. Конечно, со стороны американцев это большое хамство и мелкая пакость, потому что Америка не является хозяйкой этого мероприятия и у нее есть некие обязательства перед международной организацией.

Отличилась там девушка Грета Тунберг, о которой теперь все говорят. Она прогуляла школу для того, чтобы сказать, что у нее украли будущее. Есть разные версии, кто за ней стоит, почему ее на такую высокую трибуну вытащили. Отличился и господин Зеленский, который тоже впервые выступал в столь представительном собрании и умудрился привезти с собой пулю. Причем пулю, которой якобы был убит боевик "Правого сектора" еще в 2016 году, оказалось, что он еще и певцом был. И дальше последовали скандалы в тандеме Трамп — Зеленский.

— Начнем с последнего — с выступления Зеленского, со скандала, который сопровождал его визит и пребывание там. Вот лично у меня сложилось очень такое грустное впечатление от самого выступления Зеленского. Я думаю, это не зависит от идеологических оценок этого молодого политика. Он, конечно, талантливый актер, талантливый продюсер, и я думаю, что большинство людей с этим согласятся.

Но его выступление с трибуны Генассамблеи ООН — это, конечно, было жалкое подобие какой-то качественной, смысловой, интересной речи. И те тезисы, которые прозвучали в этой речи, как минимум, были двусмысленными, а некоторые вообще — глупыми. У него там был пассаж о том, что он бы хотел, чтобы через много лет эту речь оценили как 15 минут, которые принесли мир на планете.

— Да, это было какое-то странное заявление.

— На фоне совершенно блеклой, бессмысленной, неинтересной речи это выглядело просто неприятно. Если эмоционально оценивать, то это было очень странно.

— Почему эта речь должна изменить мир, не понятно.

— Вообще не понятно, исходя из того, что у него было две очень ярких кампании — парламентская и президентская. А теперь такая блеклая речь. По-видимому, это сигнал, и уже можно сделать определенный вывод о том, что потихонечку сдувается тот образ Голобородько, такого бесшабашного президента, который может решать эффективно и быстро очень серьезные проблемы.

Зеленский перекочевывает все-таки в реальность. А реальность для Зеленского и его окружения гораздо жестче, гораздо тяжелее, сложнее, и с этим, по-видимому, молодой президент уже не справляется. Посмотрим, что будет в ближайшие полгода-год. Но лично у меня ощущение, что вряд ли он выдержит до конца своего президентского срока в той динамике, в которой они начали на президентских и парламентских выборах.

В смысловой части выступления Зеленского, конечно, все отметили его пассаж, который нас отослал к предыдущему президенту Украины, относительно российской агрессии. Это пассаж, которого можно было избежать. И лично я не понимаю, зачем он был в этой речи.

Если бы вокруг него строилась вся идеология самой речи, тогда да. Но это был такой сиюминутный, скорее, символичный ход и шаг президента, который тоже в плюс ему точно не сыграл. А на фоне тех событий, которые разворачивались параллельно с этим, фигура президента Украины начала съеживаться, как своеобразная шагреневая кожа.

Ведь мы знаем, что все события вращались вокруг телефонного разговора между президентами Украины и Соединенных Штатов — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Особенно после того, как был представлен для СМИ текст этих переговоров. Хотя это была не стенограмма, но близкий к стенограмме текст. Понятно, что это было важным прежде всего для американских политиков.

— Но ведь Трамп сам предоставил эту информацию. Он как раз был открытым.…

— Да, совершенно верно. Причем предоставил, как потом оказалось, без согласования с Зеленским и с украинской стороной.

— А он должен был согласовать?

— Если он считал их партнерами, он должен был согласовывать. Но так как для него партнеров не так много в мире вообще, то и не обязательно. К счастью, допустим, Российская Федерация является его партнером. В случае с Украиной это открытая демонстрация взаимоотношений между патроном и людьми, странами, которые выступают в роли таких... Не хочется даже говорить, каких, но это и так всем понятно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев